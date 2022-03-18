Em gái lần đầu hé lộ 'con người thật' của Công Vinh, nói rõ tung tích của Thủy Tiên sau loạt ồn ào từ thiện

Vừa qua, trên trang cá nhân, Khánh Chi - em gái cựu cầu thủ Công Vinh - đã đăng một tấm ảnh chụp cùng anh trai kèm dòng trạng thái dí dỏm: "Chị dâu đi vắng, giao anh trai yêu 1 hôm cho tui quản lý”. Trong hình, cả hai anh em gây ấn tượng vì chiều cao cân xứng, nở nụ cười tươi rói trước ống kính.

Bài viết của em gái Công Vinh - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè của Khánh Chi nhận thấy tóc của Công Vinh ngày càng bạc nhiều, thắc mắc vì sao anh không đi nhuộm đen lại. Ngay lập tức em gái cựu cầu thủ cho biết anh trai mình không thích nhuộm, mái tóc này giờ đây đã trở thành… thương hiệu. Một người bạn còn trêu chọc hai anh em: "Ông Vinh tóc bạc hết rồi có vào bar quẩy được không?". Trả lời lại, em gái Công Vinh bật mí tính cách không thích ồn ào của anh trai: “Ảnh không thích bar sàn".'