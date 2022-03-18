Em gái lần đầu hé lộ 'con người thật' của Công Vinh, nói rõ tung tích của Thủy Tiên sau loạt ồn ào từ thiện

Mới đây, trên trang cá nhân, em gái Công Vinh đã tiết lộ nhiều điều về cựu cầu thủ khiến khán giả bất ngờ.
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Vừa qua, trên trang cá nhân, Khánh Chi - em gái cựu cầu thủ Công Vinh - đã đăng một tấm ảnh chụp cùng anh trai kèm dòng trạng thái dí dỏm: "Chị dâu đi vắng, giao anh trai yêu 1 hôm cho tui quản lý”. Trong hình, cả hai anh em gây ấn tượng vì chiều cao cân xứng, nở nụ cười tươi rói trước ống kính.
Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè của Khánh Chi nhận thấy tóc của Công Vinh ngày càng bạc nhiều, thắc mắc vì sao anh không đi nhuộm đen lại. Ngay lập tức em gái cựu cầu thủ cho biết anh trai mình không thích nhuộm, mái tóc này giờ đây đã trở thành… thương hiệu. Một người bạn còn trêu chọc hai anh em: "Ông Vinh tóc bạc hết rồi có vào bar quẩy được không?". Trả lời lại, em gái Công Vinh bật mí tính cách không thích ồn ào của anh trai: “Ảnh không thích bar sàn".'
Ngoài ra, cũng qua phần bình luận, Khánh Chi cho biết ca sĩ Thủy Tiên - chị dâu của cô - vẫn đang ở Nepal, mấy hôm nữa mới về. Được biết, trước đó, trên trang cá nhân, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã chia sẻ khoảnh khắc ngồi máy bay đến Nepal. Được biết cả hai đã mất đến 10 tiếng để đến nơi. Khi đi, Công Vinh đồng hành cùng vợ nhưng sau đó đã về nước trước vì công việc riêng.
Tiết lộ về chuyến đi lần này, Thủy Tiên cho hay đầu năm cô đi chùa cầu bình an cho gia đình cũng như tất cả mọi người, "mong mọi người cũng có 1 năm mới nhiều bình an và luôn nhiều sức khỏe nhé ạ" - Thủy Tiên chia sẻ.
Được biết, từ sau khi ồn ào từ thiện xảy ra, vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên trở nên kín tiếng hơn trên mạng xã hội. Họ ít chia sẻ hình ảnh đời tư, cũng không còn đăng tải thông tin về những hoạt động thiện nguyện.