Thúy Nga bất ngờ 'bóc phốt' ai đó: 'Họ ủ mưu, lên kế hoạch hãm hại cuộc đời em từng centimet'

Hậu trường 28/03/2022 20:53

Trên trang cá nhân, Thúy Nga gây chú ý khi lấp lửng việc mình bị hãm hại, đồng thời tiết lộ sẽ có ngày công khai tất cả.

Mới đây, trên trang cá nhân Thúy Nga bất ngờ đăng tải bài viết với nội dung đang bị đối tượng nào đó "chơi xấu". Cụ thể Thúy Nga chia sẻ"Họ đang bằng mọi cách ủ mưu, lên kế hoạch, chiến lược hãm hại cuộc đời em từng centimet một. Nhưng em vẫn hồn nhiên như cô tiên đi tung tăng Las Vegas với hội chị em xinh đẹp nhé. Vì em vẫn biết được câu 'người làm thì trời nhìn. 

"Mai mốt em rảnh kể cho nghe mấy câu chuyện chiêu bày trò bẩn mà như trò cười á mọi người. Status này vừa lên là có người thuê 100 cái nick Facebook ảo bay vô Facebook em như cái mũi tên liền nè, đúng là không hổ danh chơi chiêu truyền thông bẩn", nữ danh hài chia sẻ thêm.

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Bài đăng của Thúy Nga trên trang cá nhân nhận được sự quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù câu chuyện khá lấp lửng và nói "bóng gió", nhưng đông đảo bạn bè và người hâm mộ đã vào động viên Thúy Nga. Ở thời điểm hiện tại, mọi việc đã được giải quyết. Khi nhìn lại sự việc mình trải qua, chị coi đó là bài học lớn. Nữ nghệ sĩ hài tự hứa sẽ không quá tin người và tỉnh táo hơn trong mọi chuyện.

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Thúy Nga đăng kèm ảnh vui vẻ bên hội chị em - Ảnh: FBNV

Trước đó, cư dân mạng xôn xao về sự việc Thúy Nga bị cảnh sát Mỹ ập đến nhà giữa đêm, yêu cầu rời khỏi nơi ở vì phạm pháp. Ngay sau đó, trên trang cá nhân, nữ danh hài cũng khẳng định, đây chỉ là sự cố hiểu lầm. Thúy Nga cũng không làm gì phi pháp và bị trục xuất khỏi nhà như lời đồn đại. Hiện tại, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, danh hài hiện tại cũng đã hoàn toàn đứng tên sở hữu căn nhà này.

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Thúy Nga làm clip đính chính thông tin bị cảnh sát yêu cầu rời khỏi nhà - Ảnh: Chụp màn hình

Cô cho hay, thời điểm đó cô chưa hoàn toàn sở hữu và cư trú ở căn hộ này, mới trả một phần tiền. Song hôm đó khi ghé vào căn hộ, nữ diễn viên phát hiện có người lạ tiến hành sửa chữa, thi công ngôi nhà. Những người này còn cho rằng họ đã thuê lại căn hộ này, trong khi bên bán nhà không có bất kỳ thông báo nào với cô. Vì bực tức, Thúy Nga đã xảy ra cãi cọ với bên bán nhà, dẫn tới việc cảnh sát có mặt để giải quyết lùm xùm.

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