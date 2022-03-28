Bà xã Công Lý lần đầu tiết lộ đang ở nhà thuê, nguyên nhân là gì?

Hậu trường 28/03/2022 16:21

Thông tin vợ chồng nghệ sĩ Công Lý đang sống trong căn hộ cho thuê khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã Công Lý đăng tải dòng trạng thái mới tiết lộ đang sống ở căn hộ cho thuê và tình hình sức khỏe của ông xã. Chia sẻ đang ở nhà thuê của Ngọc Hà khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên, bà xã Công Lý công khai thông tin, căn hộ họ đang sống là nhà đi thuê.

Bà xã Công Lý không ngần ngại thừa nhận: "Thật sự, khi chuyển về nơi ở mới, dù nhà đang ở này là nhà thuê của hai vợ chồng thôi nhưng mình thấy vui vẻ và bình yên hơn rất nhiều. Sức khoẻ của anh Lý cũng tốt hơn trước rất nhiều".

cong ly
Bà xã Công Lý tiết lộ tình trạng sức khỏe của chồng, thừa nhận đang ở nhà thuê - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đây, theo báo Dân Trí đưa tin, cặp đôi sống trong căn chung cư ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện tại, họ chuyển sang khu chung cư ở quận Hai Bà Trưng. Là nghệ sĩ nổi tiếng, vợ chồng Công Lý không ngại khi ở nhà thuê mà ngược lại, họ rất yêu nơi này và dành nhiều thời gian trang trí, chăm chút cho không gian sống. Trong nhà, vợ chồng nghệ sĩ thường xuyên cắm hoa tươi để mang đến niềm hứng khởi.

Vợ chồng cô quyết định chuyển về đây để gần gũi gia đình. Đáng chú ý là từ ngày về sống gần người thân, tinh thần cả hai cũng phấn chấn, vui vẻ hơn. Cô cho biết: "Số cân của Anh Lý về đúng số cân lúc khoẻ. Mừng lắm ạ. Ai đến cũng khen trắng hồng ra".

cong ly 1
Hai vợ chồng NSND Công Lý hiện đang rất hạnh phúc - Ảnh: Internet

Trong quá trình chăm sóc sức khoẻ cho ông xã, Ngọc Hà gặp không ít áp lực vì những tin đồn ác ý, từ chuyện NSND Công Lý qua đời cho đến chuyện hôn nhân của cả hai gặp trục trặc. Những tin đồn về việc hôn nhân của cả hai gặp vấn đề, cô đã lên tiếng khẳng định rằng cặp đôi vẫn đang rất hạnh phúc. 

Bà xã Công Lý bất ngờ đăng đàn nói về 'người yêu cũ' gây xôn xao dư luận

Bà xã Công Lý bất ngờ đăng đàn nói về 'người yêu cũ' gây xôn xao dư luận

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mới nhất của bản thân kèm dòng trạng thái nói về "người yêu cũ".

Xem thêm
Từ khóa:   Công Lý Ngọc Hà Bà xã Công Lý sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 23 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 23 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?