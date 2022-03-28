Bà xã Công Lý lần đầu tiết lộ đang ở nhà thuê, nguyên nhân là gì?

Thông tin vợ chồng nghệ sĩ Công Lý đang sống trong căn hộ cho thuê khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã Công Lý đăng tải dòng trạng thái mới tiết lộ đang sống ở căn hộ cho thuê và tình hình sức khỏe của ông xã. Chia sẻ đang ở nhà thuê của Ngọc Hà khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên, bà xã Công Lý công khai thông tin, căn hộ họ đang sống là nhà đi thuê.

Bà xã Công Lý không ngần ngại thừa nhận: "Thật sự, khi chuyển về nơi ở mới, dù nhà đang ở này là nhà thuê của hai vợ chồng thôi nhưng mình thấy vui vẻ và bình yên hơn rất nhiều. Sức khoẻ của anh Lý cũng tốt hơn trước rất nhiều".

Bà xã Công Lý tiết lộ tình trạng sức khỏe của chồng, thừa nhận đang ở nhà thuê - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đây, theo báo Dân Trí đưa tin, cặp đôi sống trong căn chung cư ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện tại, họ chuyển sang khu chung cư ở quận Hai Bà Trưng. Là nghệ sĩ nổi tiếng, vợ chồng Công Lý không ngại khi ở nhà thuê mà ngược lại, họ rất yêu nơi này và dành nhiều thời gian trang trí, chăm chút cho không gian sống. Trong nhà, vợ chồng nghệ sĩ thường xuyên cắm hoa tươi để mang đến niềm hứng khởi.

Vợ chồng cô quyết định chuyển về đây để gần gũi gia đình. Đáng chú ý là từ ngày về sống gần người thân, tinh thần cả hai cũng phấn chấn, vui vẻ hơn. Cô cho biết: "Số cân của Anh Lý về đúng số cân lúc khoẻ. Mừng lắm ạ. Ai đến cũng khen trắng hồng ra".

Hai vợ chồng NSND Công Lý hiện đang rất hạnh phúc - Ảnh: Internet

Trong quá trình chăm sóc sức khoẻ cho ông xã, Ngọc Hà gặp không ít áp lực vì những tin đồn ác ý, từ chuyện NSND Công Lý qua đời cho đến chuyện hôn nhân của cả hai gặp trục trặc. Những tin đồn về việc hôn nhân của cả hai gặp vấn đề, cô đã lên tiếng khẳng định rằng cặp đôi vẫn đang rất hạnh phúc.

Bà xã Công Lý bất ngờ đăng đàn nói về 'người yêu cũ' gây xôn xao dư luận Trên trang cá nhân, Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mới nhất của bản thân kèm dòng trạng thái nói về "người yêu cũ".

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