Bà xã Công Lý bất ngờ đăng đàn nói về 'người yêu cũ' gây xôn xao dư luận

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mới nhất của bản thân kèm dòng trạng thái nói về "người yêu cũ".

Mới đây, dòng trạng thái đình kèm của Ngọc Hà cũng thu hút được sự quan tâm từ cư dân mạng. Cụ thể, bà xã Công Lý bất ngờ nhắc đến "người yêu cũ": "Đừng bao giờ Block người yêu cũ, hãy để họ thấy những gì họ đã đánh mất".

Theo đó, Ngọc Hà gửi lời nhắn nhủ đến mọi người là không nên hủy kết bạn với người yêu cũ trên các nền tảng mảng xã hội. Nói về lý do để có lựa chọn trên, cô nàng không ngần ngại cho biết việc làm bạn bè trên mạng với người cũ nhằm mục đích để người cũ có thể thấy rõ rằng không có họ bản thân mình vẫn sống rất vui vẻ, hạnh phúc.

Bài đăng gây chú ý của Ngọc Hà - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Ngọc Hà gặp nhiều áp lực khi vừa phải chăm sóc NSND Công Lý sau tai nạn bị ngã phải nhập viện, vừa phải đối diện với tin đồn hôn nhân trục trặc. Trước những thông tin này, bà xã Công Lý cho biết hai vợ chồng vẫn bền vững tình duyên, vẫn chung sống hạnh phúc nhưng không hiểu sao lại gặp tin đồn "rạn nứt".

Bà xã Công Lý cho biết hai vợ chồng vẫn bền vững tình duyên - Ảnh: Internet

NSND Công Lý đã chính thức tổ chức đám cưới với vợ kém 15 tuổi Ngọc Hà sau 5 năm hẹn hò. Chuyện tình của cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và không thể phủ nhận rằng, từ ngày yêu và cưới Ngọc Hà, nam nghệ sĩ trở nên trẻ trung hơn rất nhiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-xa-cong-ly-bat-ngo-dang-dan-noi-ve-nguoi-yeu-cu-gay-xon-xao-du-luan-458355.html