Sau ồn ào bị trục xuất khỏi nhà giữa đêm, Thúy Nga lần đầu tiết lộ nguyên do vẫn là 'mẹ đơn thân'

Hậu trường 26/03/2022 16:29

Mới đây, Thúy Nga đã không ngần ngại tiết lộ lý do khiến nữ danh hài vẫn chưa tái hôn cho tới thời điểm hiện tại.

Gần đây, ca sĩ người Mỹ Kyo York đã được dịp đến thăm nhà của nữ danh hài Thúy Nga thông qua một chương trình truyền hình thực tế. Thúy Nga tỏ ra vô cùng sung sướng, hào hứng khi được đón Kyo York tới nhà chơi.

Dù nhiều tuổi hơn Kyo York, nhưng Thúy Nga vẫn xưng "anh – em" và đon đả mời chào: "Đây là dinh thự của em, mời anh vào đây. Nhà em tuy đơn sơ nhưng tấm lòng thì ấm áp và bao la tình nghĩa". Sau đó, nữ danh hài lại đổi xưng hô một lần nữ và tiếp tục chia sẻ: "Tôi ở vậy bao nhiêu năm nay, hiếm khi nào có trai đẹp, lại còn là trai Tây to cao ghé nhà như thế này, ngại quá".

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Ca sĩ người Mỹ Kyo York đã được dịp đến thăm nhà của nữ danh hài - Ảnh: Chụp màn hình

 

Dù được Thúy Nga mời chào tận tình, nhưng Kyo York lại nhẹ nhàng bày tỏ: "Tôi khá bất ngờ. Thúy Nga ở ngoài rất năng nổ, hoạt bát nhưng bước vào nhà lại thấy vô cùng thanh tịnh, bình tâm, với không gian thờ cúng, bày nhiều tượng Phật. Tôi đang tịnh tâm thì lại thấy một người như Thúy Nga trong nhà, vô cùng đối lập, không hợp cảnh chút nào".

Chia sẻ về tượng Phật được đặt hoành tráng trong nhà, Thúy Nga bộc bạch thêm:"Điều này không phải một mình Kyo York nói mà rất nhiều người cũng nói tôi như thế khi đến nhà tôi chơi. Nhiều đàn ông tới nhà có ý định tấn công tôi, nhưng vừa vào trong nhà, nhìn thấy bàn thờ Phật là cái tâm họ lại lắng xuống, không còn suy nghĩ nào khác nữa, chỉ muốn ngồi thiền, tụng kinh. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ lại về căn nhà của mình. Có thể căn nhà này là lí do khiến tôi ế mãi từ đó tới giờ. Tôi nên trang trí lại căn nhà theo kiểu gì hấp dẫn hơn. Căn nhà này tịnh tâm quá nên tôi ế".

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Thúy Nga không ngại chia sẻ chuyện đời tư của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó,  cư dân mạng xôn xao về sự việc Thúy Nga bị cảnh sát Mỹ ập đến nhà giữa đêm, yêu cầu rời khỏi nơi ở vì phạm pháp. Ngay sau đó, trên trang cá nhân, nữ danh hài cũng khẳng định, đây chỉ là sự cố hiểu lầm. Thúy Nga cũng không làm gì phi pháp và bị trục xuất khỏi nhà như lời đồn đại. Hiện tại, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, danh hài hiện tại cũng đã hoàn toàn đứng tên sở hữu căn nhà này.

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Từ khóa:   Thúy Nga sao Việt Cuộc sống Thúy Nga

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