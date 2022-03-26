Xôn xao tin nhắn Hiền Hồ được 'anh họ' chu cấp số tiền KHỦNG hàng tháng, dân mạng liền nghi ngờ

Hậu trường 26/03/2022 13:35

Mới đây, một đoạn tin nhắn được cho là hé lộ số tiền Hiền Hồ được đại gia chu cấp đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Những ngày vừa qua, câu chuyện của nữ ca sĩ Hiền Hồ và "anh họ" đại gia vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Giữa lúc mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, vừa qua mạng xã hội truyền tay nhau đoạn tin nhắn một nhân vật giấu mặt đã kiểm tra sao kê tài khoản ngân hàng của nữ ca sĩ.

Cụ thể, người nhắn tin nói: “Mỗi tháng ông *** chuyển 300 triệu, bậy, mỗi tuần. Có tuần cho 500 triệu nữa. Ổng cho nó 2 tỷ tiền sửa nhà. Nó gửi tiết kiệm số dư sổ tiết kiệm 3 tỷ. Khủng khiếp. Cách 3-5 ngày là ông *** chuyển khoản cho nó 200-500 triệu”.

Xôn xao tin nhắn Hiền Hồ được 'anh họ' chu cấp số tiền KHỦNG hàng tháng, dân mạng liền nghi ngờ - Ảnh 1
Xôn xao tin nhắn Hiền Hồ được 'anh họ' chu cấp số tiền KHỦNG hàng tháng, dân mạng liền nghi ngờ - Ảnh 2
Dòng tin nhắn gây xôn xao dư luận mới đây - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, người này cho biết nữ ca sĩ được vị đại gia chuyển khoản hàng trăm triệu đồng mỗi tuần, con số này có lúc còn tăng lên rất nhiều nếu có công việc. Đặc biệt, Hiền Hồ còn được cho là nhận số tiền 2 tỷ từ đối phương để sửa nhà, gửi tiết kiệm.

Ngay lập tức những dòng tin nhắn này thu hút sự chú ý và bàn tán của dư luận. Nhiều người không khỏi sửng sốt khi liên tục nghe đến số tiền hàng trăm triệu. Tuy nhiên, không ít người lại tỏ ra nghi ngờ, cho rằng tất cả vẫn chỉ là lời nói nhằm "hạ bệ" Hiền Hồ chứ không hề có bằng chứng chứng minh. Chưa kể, tài khoản sao kê cá nhân là bí mật, không thể kiểm tra dễ dàng đến vậy.

Xôn xao tin nhắn Hiền Hồ được 'anh họ' chu cấp số tiền KHỦNG hàng tháng, dân mạng liền nghi ngờ - Ảnh 3
Hiền Hồ vẫn chưa lên tiếng sau loạt lùm xùm tình ái - Ảnh: Internet

Mặc dù những dòng tin nhắn chưa được xác thực nhưng vẫn gây sự chú ý của cư dân mạng. Kể từ khi lùm xùm tình ái xảy ra, Hiền Hồ đã vướng phải không ít tin đồn thất thiệt. Song, hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng chính thức, mà thay vào đó là chỉ âm thầm khóa các trang mạng xã hội của mình.

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