Sân gofl hot 'xìn xịt' giữa ồn ào tình ái của nữ ca sĩ gen Z cùng 'anh họ' đại gia, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong có chia sẻ 'lạ': 'Đợi mọi chuyện lắng xuống'?

Hậu trường 26/03/2022 10:04

Mới đây, một nhạc sĩ đình đám của Vbiz đã có chia sẻ 'lạ' nghi liên quan đến ồn ào nữ ca sĩ gen Z cặp kè đại gia, phản ứng của cộng đồng mạng mới là điều gân chú ý.

Những ngày vừa qua, câu chuyện nữ ca sĩ gen Z cặp kè đại gia U60 khiến dân tình dậy sóng. Tuy vị đại gia trên đã lên tiếng phủ nhận mọi việc và cho biết cả hai chỉ là "anh em họ nương tựa lẫn nhau" nhưng với hàng loạt hình ảnh từ nắm tay đến ôm ấp, hôn hít của cặp đôi vận khiến netizen xôn xao. Ồn ào này cũng chính là khởi nguồn cho trào lưu bàn tán về việc đánh golf của các hot girl, người đẹp Vbiz dưới những góc nhìn tiêu cực.

Sân gofl hot 'xìn xịt' giữa ồn ào tình ái của nữ ca sĩ gen Z cùng 'anh họ' đại gia, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong có chia sẻ 'lạ': 'Đợi mọi chuyện lắng xuống'? - Ảnh 1
Nữ ca sĩ gen Z và đại gia U60 - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã bất ngờ có bài viết đề khiến dân tình chú ý. Theo đó, anh cho biết: "Đợi mọi chuyện lắng xuống...mình lựa lời nói với vợ về lịch ra sân trở lại". Đính kèm đó là loạt ảnh "check in" vô cùng chuyên nghiệp tại sân gofl. Đặc biệt hơn, những tưởng giữa tâm điểm lùm  xùm, nam nhạc sĩ vẫn nhiệt huyết với thể thao, nhưng không tất cả đều là ảnh cũ.

Sân gofl hot 'xìn xịt' giữa ồn ào tình ái của nữ ca sĩ gen Z cùng 'anh họ' đại gia, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong có chia sẻ 'lạ': 'Đợi mọi chuyện lắng xuống'? - Ảnh 2
Bài viết của nam nhạc sĩ - Ảnh: Internet

Bên dưới bài viết, nhiều bạn bè của nam nhạc sĩ cũng để lại bình luận hài hước. MC Nguyên Khang bày tỏ: "Vợ anh chắc sẽ ủng hộ, Golf là môn thể thao lành mạnh, có lẽ cô ấy sẽ tháp tùng anh trong những chuyến đi tập hay du đấu". Hay một người quen khác cũng vào góp vui khi nhắc nhở nguyễn Hải Phong cẩn thận bị bà xã "tịch thu gậy" thì được nam nhạc sĩ phản hồi: "Chỉ sợ đi theo tận sân thôi chị, ra đó biết hết".

Sân gofl hot 'xìn xịt' giữa ồn ào tình ái của nữ ca sĩ gen Z cùng 'anh họ' đại gia, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong có chia sẻ 'lạ': 'Đợi mọi chuyện lắng xuống'? - Ảnh 3
Sân gofl hot 'xìn xịt' giữa ồn ào tình ái của nữ ca sĩ gen Z cùng 'anh họ' đại gia, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong có chia sẻ 'lạ': 'Đợi mọi chuyện lắng xuống'? - Ảnh 4
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và vợ là Bảo Ly kết hôn năm 2010. Con đầu của họ - bé Xì Trum, con gái là bé Moon. Cả hai quen nhau thời đại học, kết hôn sau tám năm hẹn hò. Nhạc sĩ cho biết vợ luôn là hậu phương vững chắc cho anh trong nhiều năm hoạt động nghề.

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Từ khóa:   nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong ca sĩ gen Z giật chồng đại gia U60

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