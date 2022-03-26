Sân gofl hot 'xìn xịt' giữa ồn ào tình ái của nữ ca sĩ gen Z cùng 'anh họ' đại gia, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong có chia sẻ 'lạ': 'Đợi mọi chuyện lắng xuống'?

Những ngày vừa qua, câu chuyện nữ ca sĩ gen Z cặp kè đại gia U60 khiến dân tình dậy sóng. Tuy vị đại gia trên đã lên tiếng phủ nhận mọi việc và cho biết cả hai chỉ là "anh em họ nương tựa lẫn nhau" nhưng với hàng loạt hình ảnh từ nắm tay đến ôm ấp, hôn hít của cặp đôi vận khiến netizen xôn xao. Ồn ào này cũng chính là khởi nguồn cho trào lưu bàn tán về việc đánh golf của các hot girl, người đẹp Vbiz dưới những góc nhìn tiêu cực.

Nữ ca sĩ gen Z và đại gia U60 - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã bất ngờ có bài viết đề khiến dân tình chú ý. Theo đó, anh cho biết: "Đợi mọi chuyện lắng xuống...mình lựa lời nói với vợ về lịch ra sân trở lại". Đính kèm đó là loạt ảnh "check in" vô cùng chuyên nghiệp tại sân gofl. Đặc biệt hơn, những tưởng giữa tâm điểm lùm xùm, nam nhạc sĩ vẫn nhiệt huyết với thể thao, nhưng không tất cả đều là ảnh cũ.