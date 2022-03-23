SỐC: Xôn xao hàng loạt bằng chứng cho thấy Hiền Hồ là chính chủ của xế hộp tiền tỷ giữa ồn ào nương tựa 'anh họ' đại gia?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về chiếc xe Mercedes AMG G63 2021 xuất hiện cùng ca sĩ Hiền Hồ thời gian gần đây khiến nhiều người bất ngờ.

Những ngày vừa qua, nữ ca sĩ Hiền Hồ vướng vào nhiều thi phi khi xuất hiện thông tin cặp kè với đại gia U60 Hồ Nhân. Hàng loạt hình ảnh thân mật của cặp đôi liên tiếp được hé lộ khiến dân tình dậy sóng. Dù vị doanh nhân kia đã lên tiếng cho biết cả hai chỉ là "anh em họ", "nương tựa nhau mà sống" nhưng với những "bằng chứng" được các "thám tử mạng" đào ra thì cặp đôi vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Xuất hiện nhiều hình ảnh thân thiết giữa Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân - Ảnh: Internet Ngoài câu chuyện xung quanh mối quan hệ thị phi này thì một bộ phận dân mạng cũng đặt dấu hỏi về khối tài sản "khủng" cũng như cuộc sống sang chảnh của Hiền Hồ sau 5 năm đi hát. Mạng xã hội xuất hiện thông tin chiếc xe Mercedes AMG G63 2021 trị giá hơn 13 tỷ và nhiều đồ hiệu của nữ ca sĩ là do đại gia tặng. Thậm chí, có "tin mật" cho rằng xế hộp đắt đỏ được đứng tên của đại gia thay vì Hiền Hồ.

Hiền Hồ cùng chiếc Mer G63 13 tỷ - Ảnh: Internet Thông tin được lan truyền trước đó - Ảnh: Chụp màn hình Thêm vào đó, dân mạng phát hiện ra thời điểm Hiền Hồ sở hữu chiếc chiếc Mercedes AMG G63 2021 không hề có khoảnh khắc bàn giao xe như thời điểm cô lần đầu tậu xế hộp S450 Luxury hơn 5 tỷ vào năm 2020. Trong khi nếu thật là xe chính chủ thì dù là hãng xe nào cũng sẽ có lễ bàn giao, huống chi chiếc xe giá trị lớn như của Hiền Hồ. Thậm chí, có biển số xe nhưng phải có số khung, số đăng kiểm đứng tên nữa thì mới minh chứng có đúng xe là của Hiền Hồ hay không. Thắc mắc của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Lễ giao nhận xế hộp S450 Luxury hơn 5 tỷ trước đó - Ảnh: Internet Tuy nhiên, hiện tất tất cả những điều này chỉ là đồn đoán của cư dân mạng, chưa có chứng cứ xác thực. Phía Hiền Hồ và vị đại gia kia cũng không có động thái phản hồi nào.

Trước những tranh cãi về khối tài sản của Hiền Hồ, T.V - một cựu nhân sự trong đội ngũ truyền thông của Hiền Hồ- đã có những chia sẻ về điều này. Chị T.V. cho biết: "Hiền là một người rất nhiệt tình và chăm chỉ. Khoản tiền Hiền thu được từ Youtube, chạy show, đi diễn,... có thể mua xe 13 tỷ là chuyện bình thường. Hiền ra mắt cũng khá lâu rồi, trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, cô ấy cũng có nhiều bài hit với lượt view lên đến hàng trăm triệu. Trong những năm qua, Hiền cũng chạy show nhiều, tên tuổi được công nhận chứ không phải đùng một cái mà mua được xe. Tôi thấy một nghệ sĩ chăm chỉ làm việc, cố gắng cho sản phẩm của mình thì việc họ thu được thành quả để tậu về một tài sản giá trị cho bản thân là chuyện bình thường". Chưa dừng lại ở đó, mới đây thôi, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh về thông tin của chiếc xe thị phi nhiều người ngỡ ngàng. Cụ thể, một tài khoản có tên N.T. đã đăng tải bức ảnh được cho là thông tin đăng kiểm của một chiếc xe Mercedes AMG G63 2021 với chủ sở hữu là Hiền Hồ cùng đầy đủ thông tin địa chỉ nhà, nhãn hiệu xe, loại xe, dung tích, màu xe, số máy, số khung, biển số,... Hình ảnh về thông tin đăng kiểm của Mercedes AMG G63 2021 với tên Hiền Hồ là chủ sở hữu - Ảnh: Internet Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Trong khi một số người tỏ ra bất ngờ thì một bộ phận cư dân mạng vẫn bán tín bán nghi khi cho rằng chỉ 1 bức ảnh đơn giản vậy chưa thể chứng minh được gì và rất có thể đây là một sản phẩm của photoshop. Hiện, sự việc đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Hiền Hồ từng thông báo bị mất điện thoại, nguyên nhân việc bị lộ 1001 bức ảnh bên đại gia? Lý do gì khiến những hình ảnh riêng tư của Hiền Hồ bị lộ ra ngoài vẫn đang là thắc mắc của dân mạng.

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