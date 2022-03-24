Vợ cũ một nam ca sĩ nổi tiếng gây SỐC khi lên tiếng bênh vực Hiền Hồ, chúc sớm quay lại showbiz, diễn biến sau đó mới là điều bất ngờ

Mới đây, vợ cũ của một nam ca sĩ nổi tiếng đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi lên tiếng bênh vực Hiền Hồ giữa ồn ào lộ ảnh ôm ấp cùng "anh họ".

Những ngày gần đây, nữ ca sĩ Hiền Hồ đang là tâm điểm của của công chúng khi vướng vào nghi vấn cặp kè đại gia Hồ Nhân. Tuy ông Hồ Nhân đã lên tiếng cho biết cả hai chỉ là "anh em họ", "nương tựa nhau mà sống" nhưng hàng loạt ảnh nắm tay, hôn hít của cặp đôi liên tục xuất hiện khiến dư luận bàn tán xôn xao. Về phía Hiền Hồ, nữ ca sĩ chọn cách im lặng, khóa các trang mạng xã hội, phần bình luận dưới MV và "ở ẩn" giữa ồn ào.

Hiền Hồ thân mật cùng 'anh họ' - Ảnh: Internet Cũng liên quan đến vụ việc, mới đây, trên trang cá nhân, vợ cũ Hồ Quang Hiếu là hotgirl Ivy Lê đã lên tiếng bàn luận về sự việc của Hiền Hồ. Trái với những lời chỉ trích của cư dân mạng, vợ cũ Hồ Quang Hiếu lại lên tiếng bênh vực Hiền Hồ. Cô cho rằng giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" chỉ là "xui chút thôi" và còn chúc cho nữ ca sĩ "sớm comeback". Bài viết của vợ cũ Hồ Quang Hiếu nhưng đã bị cho 'bay màu' sau đó - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hot girl đang cố tình không hiểu tính chất nghiêm trọng của sự việc vì khen ngợi, thậm chí còn cổ vũ Hiền Hồ sớm quay trở lại làng giải trí.

Ivy Lê nhận về nhiều chỉ trích - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, hiện tại, bài viết đã "bay màu" khỏi trang cá nhân của Ivy Lê trong âm thầm sau hàng loạt chỉ trích của cộng đồng mạng. Bài viết mới nhất của cô trên Facebook vào thời điểm này là được cập nhật vào ngày 22/3. Vợ cũ và Hồ Quang Hiếu - Ảnh: Internet Được biết, Ivy Lê được biết đến là vợ cũ của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Cặp đôi tổ chức đám cưới bí mật vào năm 2013. Đến năm 2016, khi những tấm ảnh cưới của Ivy và Hồ Quang Hiếu rò rỉ trên MXH, khán giả mới ngỡ ngàng vì nam ca sĩ đình đám từng có một đời vợ. Chia tay nhưng tên tuổi Hồ Quang Hiếu - Ivy từng liên tục song hành vì những khúc mắc tồn dư, đấu tố căng thẳng. Sau thời gian khẩu chiến, đã nhiều năm cả hai không còn nhắc đến nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-mot-nam-ca-si-noi-tieng-gay-soc-khi-len-tieng-benh-vuc-hien-ho-chuc-som-quay-lai-showbiz-dien-bien-sau-do-moi-la-dieu-bat-ngo-457809.html