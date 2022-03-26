Nhận được lời mỉa mai gây SỐC vụ bị đồn qua đời vì Covid-19, Trấn Thành gay gắt: 'Bạn cho rằng việc ăn nói như thế là hay ho lắm hả?'

Hậu trường 26/03/2022 10:39

Mới đây, MC Trấn Thành đã có bài viết thể hiện quan điểm của mình về việc đột nhiên xuất hiện tin đồn bản thân qua đời vì Covid-19. Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng mạng mới là điều gây sốc.

Liên quan đến vụ xuất hiện tin đồn nam MC Trấn Thành qua đời vì Covid-19, mới đây, trên trang ca nhân, nam nghệ sĩ đã có bài viết khá dài cảm ơn Sở TT&TT tỉnh Cà Mau cũng như thể hiện sự bức xúc với việc đưa những thông tin sai lệch, bịa đặt lên mạng xã hội. 

Anh bức xúc: "Tôi không hiểu khi đăng 1 thông tin bịa đặt nặng nề như vậy về 1 ai đó thì họ được cái gì? Tiền ư? Sự chú ý? Hay chỉ để tiêu khiển? Có thật sự thảnh thơi với việc mình làm không?...Và cũng mong mọi người hãy là những độc giả và người sử dụng mạng xã hội sáng suốt và văn minh. Hãy kiểm chứng tất cả những thông tin bạn tiếp nhận được trước khi bạn tin vào nó!!!!" 

Nhận được lời mỉa mai gây SỐC vụ bị đồn qua đời vì Covid-19, Trấn Thành gay gắt: 'Bạn cho rằng việc ăn nói như thế là hay ho lắm hả?' - Ảnh 1
Bài viết của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều người thể hiện sự đồng tình khi cho rằng hành động này quá "ác ôn" và gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình Trấn Thành. Tuy nhiên, một cư dân mạng lại bất ngờ để lại bình luận kém duyên rằng: "Sớm muộn gì chả đi mà đi vì covid thì hơi sớm". Ngay sau đó, Trấn Thành lên tiếng đáp trả: "Bạn cho rằng việc ăn nói như thế là hay ho lắm hả". 

Nhận được lời mỉa mai gây SỐC vụ bị đồn qua đời vì Covid-19, Trấn Thành gay gắt: 'Bạn cho rằng việc ăn nói như thế là hay ho lắm hả?' - Ảnh 2
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo báo Công an nhân dân, chiều ngày 24/3, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo Thanh tra sở nhanh chóng vào cuộc xử lý ngay trường hợp đăng thông tin bịa đặt về nghệ sỹ Trấn Thành trên mạng xã hội.

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 23/3, một tài khoản mạng xã hội có tên Mimh C. đã bất ngờ đăng tải bài viết trên trang Fanpage "Người Cà Mau" với nội dung nghệ sĩ Trấn Thành đã qua đời ở tuổi 35 vì COVID-19.

Nhận được lời mỉa mai gây SỐC vụ bị đồn qua đời vì Covid-19, Trấn Thành gay gắt: 'Bạn cho rằng việc ăn nói như thế là hay ho lắm hả?' - Ảnh 3
Tin đồn trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

"Tin sốc chiều 22/3: Hồng Vân, Việt Hương xót xa thông báo về việc Trấn Thành ra đi mãi mãi ở tuổi 35 vì COVID-19 khiến cả Showbiz và CĐM (cộng đồng mạng) bàng hoàng. Vĩnh biệt và mong anh siêu thoát", cùng hình ảnh cắt ghép nghệ sỹ Trấn Thành rất phản cảm" - nguyên văn bài viết do tài khoản trên đăng tải.

Đến khoảng 21h cùng ngày, nội dung chia sẻ trên đã được gỡ bỏ khỏi Fanpage Người Cà Mau cũng như tài khoản Facebook Mimh C..

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định.

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Từ khóa:   mc trấn thành Trấn Thành qua đời Trấn Thành mắc Covid-19

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