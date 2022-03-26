Tang lễ tiễn đưa nhạc sĩ Hồng Đăng: Người thân bật khóc nức nở, ca sĩ Mỹ Linh nghẹn ngào hát 'Hoa sữa'

Hậu trường 26/03/2022 15:14

Vào ngày 26/3, vợ, các con và nhiều đồng nghiệp đã đến tiễn biệt nhạc sĩ Hồng Đăng - tác giả của "Hoa sữa" lần cuối cùng.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ online, vào trưa ngày 26/3, tang lễ của nhạc sĩ Hồng Đăng diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội). Nhiều người thân, đồng nghiệp, nghệ sĩ đã tới viếng và tiễn đưa người nhạc sĩ, như nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Đức Trịnh, Thụy Kha, NSND Trung Đức, đạo diễn Hữu Mười... Sự ra đi của nhạc sĩ Hồng Đăng để lại nỗi tiếc thương vô hạn với gia đình, đồng nghiệp, công chúng yêu âm nhạc.

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Nhạc sĩ Hồng Đăng (1936-2022) - Ảnh: VNexpress

Bà Anh Thúy nghẹn ngào nói lời tiễn biệt chồng: "Vẫn biết việc chia tay chỉ là sớm muộn nhưng em và các con, cháu vẫn đau đớn, xót xa. Cả một đời gian truân, vất vả nhưng anh đã sống đúng như ba. Suốt đời anh, một nghệ sĩ chân chính, danh lợi, chức tước, vật chất chỉ là phù du. Với anh, được sống, được làm việc, được yêu thương, được nếm trải buồn, vui, cay đắng, đã là hạnh phúc. Đấy cũng là hạnh phúc. Cả một đời miệt mài lao động với kho tàng tác phẩm như vậy, cũng là hạnh phúc".

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Người thân của nhạc sĩ Hồng Đăng tại tang lễ - Ảnh: báo Giao thông
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Vợ của nhac sĩ khóc nghẹn bên di ảnh của chồng - Ảnh: VNexpress
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Con gái nhạc sĩ Hồng Đăng xúc động trong giờ phút tiễn biệt cha - Ảnh: Tuổi Trẻ online

Trong điếu văn, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân điểm lại những thành tựu của cố nhạc sĩ. Theo ông Quân, ngoài đóng góp về tác phẩm, nhạc sĩ có công lớn trong việc kết nối các thế hệ nghệ sĩ, qua thời gian giữ cương vị tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam ba nhiệm kỳ. Từ những năm 1990, ông tích cực xin kinh phí Nhà nước, giúp đỡ các nhạc sĩ nghèo không đủ điều kiện được xuất bản băng cassette, tuyển tập nhạc. Ông là người chỉ đạo chương trình ca nhạc Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam, năm 2014, một dấu ấn đẹp về thời kỳ âm nhạc gắn với những thăng trầm đất nước. Nhiều người trong nghề kính trọng, gọi Hồng Đăng là "nhạc sĩ có tâm Bồ Tát".

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Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đọc điếu văn trong tang lễ - Ảnh: Tuổi Trẻ online

Bên cạnh đó, ca sĩ Mỹ Linh đã hát sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng mang tên "Hoa sữa" để tiễn biệt ông.

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Ca sĩ Mỹ Linh nghẹn ngào hát Hoa sữa trong tang lễ tiễn đưa nhạc sĩ - Ảnh: Tuổi Trẻ online

Lúc sinh thời, nhạc sĩ Hồng Đăng đã sáng tác đa dạng thể loại, từ nhạc không lời, nhạc phim và ca khúc với chủ đề xoay quanh tình yêu quê hương, đất nước, thân phận con người. Với gia tài sáng tác khoảng 700 bài, ông cũng có nhiều tác phẩm nổi bật tiêu biểu.

Trong đó, "Hoa sữa" là tác phẩm cho thấy giá trị của một ca khúc. Bài hát vốn là nhạc phim "Hà Nội mùa chim làm tổ", nhưng sau đó đã thoát ra khỏi mác của bộ phim và trở thành một tác phẩm độc lập quần chúng được công chúng đón nhận. "Biển hát chiều nay" cũng là tác phẩm tương tự, được yêu thích dù vốn là ca khúc được đặt hàng viết cho phim.

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