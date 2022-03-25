Nghi vấn Đàm Vĩnh Hưng 'đá xéo' bà Phương Hằng: 'Không có ai fan chính nghĩa hết'

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào ngày 24/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Ngay sau đó, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi đăng tải video trong đó có nhắc đến việc "fan chính nghĩa". Nam ca sĩ phát ngôn: 'Không có ai fan chính nghĩa hết'. Ngay lập tức đoạn clip đã trở nên nóng hổi khi nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận của khán giả.

Phát ngôn gây chú ý của Đàm Vĩnh Hưng sau khi bà Phương Hằng bị khởi tố - Ảnh: Chụp màn hình

Trước động thái đầy ẩn ý của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người cho rằng nam ca sĩ đang ẩn ý nhắc đến ồn ào giữa anh và nữ CEO Đại Nam. Được biết nữ CEO Đại Nam và người hâm mộ của bà từng nhận mình là "fan chính nghĩa" nên khi nhắc tới cụm từ này, Đàm Vĩnh Hưng đang trêu đùa với khán giả ở dưới. Nam ca sĩ cho biết bản thân đã đi một vòng để xem có ai ghét mình hay không nhưng chắc không có ai là "fan chính nghĩa" ở đây.

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự vui mừng bằng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Toàn là tin nhắn yêu cầu bài 'Đất nước trọn niềm vui' tại Đồng Dao tối nay. Chưa tới 30/4 mà ta!... Phận làm ca sĩ, sao dám mặc áo qua khỏi đầu. Nhất là đối với cả hàng triệu triệu ông bà chủ đã trả lương cho Hưng suốt 24 năm qua. Vâng! Tối nay Hưng sẽ hát nha".

Bài đăng gây chú ý của nam ca sĩ - Ảnh: FBNV

Trước đó, "ông hoàng nhạc Việt" cũng là người bị Phương Hằng đấu tố nhiều trên mạng xã hội, bị bà này lan truyền thông tin anh ăn chặn 96 tỷ đồng từ thiện. Từng có thời gian suy sụp và bị nhiều nhãn hàng quay lưng Mr. Đàm cũng đã làm đơn tố cáo nữ doanh nhân này.