Con trai Lệ Quyên lần đầu tiên công khai hình ảnh cùng 'tình trẻ' của mẹ

Hậu trường 25/03/2022 17:11

Đây là lần đầu tiên con trai Lệ Quyên đăng ảnh tình mới của mẹ.

Kể từ khi công khai hẹn hò, Lệ Quyên Lâm Bảo Châu luôn gây sốt mạng xã hội với những khoảnh khắc "tình bể bình", đầy ngọt ngào. Thỉnh thoảng trong những cuộc gặp gỡ hay đi chơi của cặp đôi còn có sự xuất hiện của con trai Lệ Quyên.

Mới đây, quý tử nhà Lệ Quyên đã trực tiếp có 1 hành động trả lời cho thắc mắc này. Theo đó, quý tử Bo đã bất ngờ đăng một khoảnh khắc Lâm Bảo Châu trên bàn ăn. Có thể đoán rằng nữ ca sĩ cũng có mặt nhưng Bo lại chẳng hề lia camera đến mẹ. Dù chẳng chú thích hay chia sẻ gì nhưng hành động này một lần nữa khẳng định mối quan hệ khá tốt đẹp của con trai Lệ Quyên và người yêu của mẹ.

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Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên tổ chức sinh nhật cho con trai - Ảnh: Internet
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Khoảnh khắc của Lâm Bảo Châu được con trai Lệ Quyên đăng tải - Ảnh: Chụp màn hình

Lê Kỳ Anh (tên thân mật là Bo) là con trai duy nhất của Lệ Quyên và chồng cũ - doanh nhân Đức Huy. Khi bé còn nhỏ vì để con có cuộc sống bình thường, không ồn ào nên nữ ca sĩ luôn giữ kín hình ảnh con trai. Mãi khi Kỳ Anh dần trưởng thành, cô mới chủ động chia sẻ ảnh sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày của bé lên mạng xã hội.

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Hình ảnh bé Bo trên trang cá nhân của mẹ gần đây - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, nữ ca sĩ vừa đăng tải hình ảnh con trai cưng lên trang cá nhân cùng dòng chú thích: "Tuyển con dâu dần". Ngay lập tức bài đăng đã thu hút được hàng ngàn lượt thả tim. Cậu bé càng lớn càng điển trai, gương mặt khôi ngô cùng chiều cao phát triển vượt trội. Cậu bé có cả nét đẹp của cả bố lẫn mẹ và được nhận xét sẽ là một "soái ca" trong tương lai.

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Từ khóa:   Lệ Quyên con trai Lệ Quyên sao Việt Lâm Bảo Châu

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