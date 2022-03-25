Việt Hương bất ngờ nhắc đến 'đàn chị' Phi Nhung, CĐM liền 'bóng gió' nhắc đến nhân vật này dưới bài viết

Ngay sau khi tin tức được đăng tải rộng rãi, nữ nghệ sĩ Việt Hương đã gây chú ý khi có động thái mới. Cụ thể, Việt Hương bất ngờ nhắc đến Phi Nhung và chia sẻ MV ca nhạc "Luật trời" của người bạn thân. Nữ danh hài đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Nhớ bạn! Nghe nhạc cả nhà ới!".

Theo chia sẻ thông tin từ báo Zing, vào ngày 24/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bài đăng gây chú ý của Việt Hương trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã đồng loạt nói "bóng gió" về nữ đại gia. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn bày tỏ nỗi nhớ Phi Nhung và bài hát "Luật trời" mang ý nghĩa vô cùng thấm thía. Không ít người bình luận rằng: "Quá hay và quá đúng. Nghe lại tiếng hát Phi Nhung mà thấy lòng nao nao và nhớ về chị nhiều quá. Giờ chị sẽ đòi lại công bằng và mỉm cười nơi thiên đàng", "Mọi lần nghe chị Hai hát bài này đã thấy rất hay rồi, hôm nay nghe càng hay càng thấm", "Chị Phi Nhung đang mỉm cười trên ấy. Luật Trời không bỏ sót một ai! Nghe nhạc thôi mọi người ơi!", "Bài hát rất hợp với bối cảnh hôm nay", "Nghe nhạc nhớ người quá",...

Phản ứng của cư dân mạng - Ảnnh: Chụp màn hình

Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung nhiều lần bị bà Phương Hằng "điểm mặt gọi tên" liên quan đến lùm xùm từ thiện. Còn ca sĩ Phi Nhung không tham gia khẩu chiến với bà chủ Đại Nam mà vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện của mình cho đến khi mắc COVID-19 và qua đời. Ngoài ra, Việt Hương cũng bị nữ đại gia Bình Dương liên tục "réo tên", kéo vào lùm xùm "sao kê" tiền từ thiện vào tháng 9/202. "Bà trùm Đại Nam" cho rằng Việt Hương kêu gọi quyên góp từ thiện nhưng ăn chặn, thông báo hết tiền trong ngân hàng trong khi số dư thực tế còn tồn mười mấy tỷ đồng. Tuy nhiên, Việt Hương đã khẳng định nhiều lần rằng cô bỏ tiền túi ra làm thiện nguyện chứ không hề kêu gọi hay nhận quyên góp của ai.