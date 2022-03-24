Đánh golf đang là "hot trend" trên mạng xã hội. CĐM đã bất ngờ đào quan điểm của Thủy Tiên về việc Công Vinh chơi golf. Theo đó, cựu cầu thủ suýt bị bà xã đuổi khỏi nhà vì thú vui này.

Công Vinh - Thủy Tiên được xem là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất của Vbiz. Người hâm mộ gia đình Thủy Tiên - Công Vinh hầu như ai cũng biết cựu cầu thủ rất đam mê golf - môn thể thao xa xỉ của giới thượng lưu.

Trong chương trình 'Là vợ phải thế' Thủy Tiên không ngừng phàn nàn về sở thích xa xỉ của chồng, Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, dân tình đã bất ngờ đào lại quan điểm của Thủy Tiên về việc Công Vinh chơi golf. Khi tham gia chương trình truyền hình 'Là vợ phải thế', Thủy Tiên đã từng chia sẻ thẳng thắn một điểm mà bản thân không thích ở chồng: "Anh Vinh có mê một cái mà em rất là ghét - golf. Em đi làm về nhà mà không thấy chồng em là em thấy bực mình lắm". Trong khi đó, nữ ca sĩ không muốn đi cùng chồng vì sợ nắng sẽ làm đen da và xấu.

Để đáp ứng được sở thích của bản thân, cũng như chiều lòng bà xã , Công Vinh sẵn sàng chi tiền xây dựng sân cỏ trong biệt thự rộng 300m2. Không những thế, cựu cầu thủ còn mang tiền về cho vợ, nhờ việc tham gia nhiều giải golf phong trào.

Cận cảnh sân cỏ trong biệt thự của Công Vinh và Thủy Tiên, Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, sau khi ồn ào của nữ ca sĩ Hiền Hồ nổ ra, cụm từ "anh em nương tựa" và trào lưu "đánh golf đổi đời" được CĐM truyền nhau rộng rãi trên khắp các diễn đàn MXH và dần trở thành cụm từ hot vô cùng. Đến hiện tại, những người trong cuộc vẫn chưa có thêm động thái gì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-thoi-diem-hot-trend-danh-golf-dang-ram-ro-tren-mang-xa-hoi-cong-vinh-bat-ngo-thu-nhan-tung-bi-ba-xa-duoi-khoi-nha-vi-thu-vui-nay-457945.html