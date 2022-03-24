Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải bài viết đề cập đến chuyện tình cảm khiến nhiều người chú ý.
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Chuyện tình cảm của nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi thời gian vừa qua liên tục nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó, vợ chồng Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng với chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích ngoài đời thật. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 12/2021, sau 4 năm chung sống, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi.
Đến tháng 2/2022, Phi Hùng đã thẳng thắn chia sẻ lý do chia tay vì Lâm Khánh Chi có người mới. Thậm chí, anh còn tiết lộ danh tính tình mới của vợ xen vào giữa 2 vợ chồng đó là diễn viên trẻ Song Duy. Tuy Lâm Khánh Chi sau đó đã lên tiếng phủ nhận chuyện người thứ 3 nhưng sự việc vẫn khiến dư luận bàn tán sôi nổi.
Mới đây, ngày 24/3, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bất ngờ có bài viết mới đề cập đến chuyện tình yêu và cuộc sống. Theo đó, cô cho rằng phụ nữ nên "lạnh lùng với những người không yêu thương mình và hãy biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình" đồng thời lạc quan, yêu đời mà sống.
Chia sẻ của Lâm Khánh Chi nhận được sự quan tâm của fan hâm mộ. Bên dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ thái độ đồng tình cũng như khen ngợi cho nhan sắc ngày càng xinh đẹp của nữ ca sĩ.
Về chuyện tình cảm của vợ chồng Lâm Khánh Chi hậu ồn ào, được biết, Phi Hùng hiện đang hạnh phúc bên bạn gái mới, cặp đôi thường xuyên khoe những bức ảnh ngọt ngào trên trang cá nhân. Còn Lâm Khánh Chi thì sống cùng con trai. Thỉnh thoảng, người ta sẽ bắt gặp khoảnh khắc nữ ca sĩ sánh đôi cùng "tình tin đồn" Song Duy tại các sự kiện hay livestream bán hàng.