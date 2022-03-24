Chuyện tình cảm của nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi thời gian vừa qua liên tục nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó, vợ chồng Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng với chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích ngoài đời thật. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 12/2021, sau 4 năm chung sống, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi.

Lâm Khánh Chi và chồng cũ Trần Phi Hùng - Ảnh: Internet

Đến tháng 2/2022, Phi Hùng đã thẳng thắn chia sẻ lý do chia tay vì Lâm Khánh Chi có người mới. Thậm chí, anh còn tiết lộ danh tính tình mới của vợ xen vào giữa 2 vợ chồng đó là diễn viên trẻ Song Duy. Tuy Lâm Khánh Chi sau đó đã lên tiếng phủ nhận chuyện người thứ 3 nhưng sự việc vẫn khiến dư luận bàn tán sôi nổi.