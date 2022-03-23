Thương Tín chủ động gọi điện cho Trịnh Kim Chi sau loạt đấu tố tiền bạc, nói điều khiến ai cũng bất ngờ

Hậu trường 23/03/2022 20:39

Mới đây, nghệ sĩ Thương Tín đã có những chia sẻ mới nhất về mối quan hệ với nghệ sĩ Trịnh Kim Chi sau loạt ồn ào từ thiện.

Nghệ sĩ Thương Tín bỗng trở nên kín tiếng và dường như "lặn mất tâm" hậu những ồn ào tiền bạc. Mới đây, theo Tiền Phong, tài tử "Biệt động Sài Gòn' đã chia sẻ đôi nét về những dự định của bản thân trong thời gina sắp tới. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến mối quan hệ với nghệ sĩ Trinh Kim Chi.

Theo chia sẻ, trước Tết 2022, nam diễn viên đã chủ động liên lạc, làm hòa với Trịnh Kim Chi. Mối quan hệ của cặp nghệ sĩ sau đó đã bình thường trở lại. 

"Bình thường rồi. Trước khi về quê ăn tết, tôi điện cho Chi, tôi nói: “Em ơi, anh em mình huề đi. Gặp nhau nói chuyện đi. Anh thắng hay em thắng cũng vậy thôi à, không được gì”. Chi bảo: “Ok anh”. Nghệ sỹ mà, vẫn thương quí nhau thôi" - Thương Tín chia sẻ với Tiền Phong.

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Trịnh Kim Chi với Thương Tín - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng tháng 2/2020, sau khi hay tin Thương Tín bị đột quỵ, nhiều mạnh thường quân đã quyên góp, hỗ trợ ông số tiền 800 triệu đồng và 1 chiếc ô tô Mercedes. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm, Thương Tín lại tiếp tục lên tiếng cho biết đang rơi vào cảnh bế tắc khi nợ tiền trọ nhiều tháng, vợ mang con bỏ đi và bản thân mắc Covid-19.

Ngay sau đó, một mạnh thường quân tại TP.HCM là ngỏ ý giúp đỡ nam nghệ sĩ có chỗ ăn ở để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cũng từ đây, nhiều tin đồn bắt đầu nổ ra.

Trong lần livestream, Thương Tín cho biết anh nghi ngờ Trịnh Kim Chi (người đã đứng ra thay ông kêu gọi giúp đỡ khi đột quỵ) đã gửi tiền từ thiện của ông vào ngân hàng lấy lãi. Bên cạnh đó, Thương Tín khẳng định chỉ nhận được tổng cộng 130 triệu thay vì 800 triệu như thông tin từ phía Trịnh Kim Chi, tuyên bố mời công an vào cuộc.

Đáp trả lại sự việc, Trịnh Kim Chi cho biết sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng nếu cần thiết.

Những ồn ào khiến hình ảnh của cả hai nghệ sĩ bị ảnh hưởng không nhỏ trong mắt công chúng.

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Mới đây, diễn viên Thương Tín đã có những chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề của ông sau những ồn ào, đấu tố liên quan đến tiền nong.

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Từ khóa:   Trịnh Kim Chi nghệ sĩ Thương Tín

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