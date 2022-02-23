Thông tin mới nhất về Thương Tín sau loạt ồn òa tiền nong: Bỏ làm shipper, hiện sống ở quê và được mọi người tin tưởng

Hậu trường 23/02/2022 12:04

Sau hàng loạt những ồn ào liên quan đến tiền chuyện tiền bạc, mới đây, Thương Tín đã lên tiếng tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân.

Sau hàng loạt những ồn ào liên quan đến chuyện tiền bạc, nghệ sĩ Thương Tín trở nên kín tiếng hơn. Mới đây, trong một buổi trả lời phỏng vấn với Tiền Phong, tài tử "Biệt động Sài Gòn' đã chia sẻ về tình trạng hiện tại của bản thân mình.

Theo Thương Tín, ông đã không còn làm shipper nữa vì sức khỏe không thật sự thích hợp với công việc này. Được biết, Thương Tín đã về quê ăn Tết và hiện tại vẫn còn đang ở quê. Vợ ông cũng cùng về. "Chúng tôi vẫn bình thường. Chuyện đã qua như 'sóng gió' chút thôi" - nam diễn viên chia sẻ khi được hỏi về tình cảm vợ chồng sau ồn ào.

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Thương Tín đã không còn làm shipper vì sức khỏe không cho phép - Ảnh: Internet

Tuy dưới quê đã có căn nhà cấp 4 nhưng Thương Tín cho hay vẫn sẽ trở lại Sài Gòn dù chưa biết là khi nào. Hiện, vợ chồng ông cũng chưa làm thêm nghề gì để mưu sinh.

Nói về phản ứng của những bà con ở quê sau những ồn ào, Thương Tín cho biết: "Mọi người tin tưởng tôi. Họ không tin vào những thông tin trên mạng, tùm lum quá. Người ta gặp tôi nói chuyện thực tế người ta mới hiểu. Hàng xóm vẫn vui vẻ, vẫn thương tôi, gặp tôi người ta vẫn hỏi han, không có gì khác so với trước".

Mẹ nam diễn viên cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo: "Thôi bây giờ mình cố gắng sống tốt nhưng không được như ý thì cứ bình tĩnh".

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Gia đình Thương Tín - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng tháng 2/2020, sau khi hay tin Thương Tín bị đột quỵ, nhiều mạnh thường quân đã quyên góp, hỗ trợ ông số tiền 800 triệu đồng và 1 chiếc ô tô Mercedes. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm, Thương Tín lại tiếp tục lên tiếng cho biết đang rơi vào cảnh bế tắc khi nợ tiền trọ nhiều tháng, vợ mang con bỏ đi và bản thân mắc Covid-19.

Ngay sau đó, một mạnh thường quân tại TP.HCM là ngỏ ý giúp đỡ nam nghệ sĩ có chỗ ăn ở để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cũng từ đây, nhiều tin đồn bắt đầu nổ ra.

Trong lần livestream, Thương Tín cho biết anh nghi ngờ Trịnh Kim Chi (người đã đứng ra thay ông kêu gọi giúp đỡ khi đột quỵ) đã gửi tiền từ thiện của ông vào ngân hàng lấy lãi. Bên cạnh đó, Thương Tín khẳng định chỉ nhận được tổng cộng 130 triệu thay vì 800 triệu như thông tin từ phía Trịnh Kim Chi, tuyên bố mời công an vào cuộc.

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Thương Tín và Trịnh Kim Chi - Ảnh: Internet

Đáp trả lại sự việc, Trịnh Kim Chi đã đăng tải lại các đoạn clip, hình ảnh, status trong quá trình kêu gọi cho Thương Tín để "sao kê" công khai trước công chúng. Đồng thời, nữ nghệ sĩ còn cho biết sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng nếu cần thiết.

Những ồn ào khiến hình ảnh của cả hai nghệ sĩ bị ảnh hưởng không nhỏ trong mắt công chúng.

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