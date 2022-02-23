Hậu ồn ào 'đường ai nấy đi', Cát Phượng bất ngờ có hành động này với Kiều Minh Tuấn khiến dân mạng thả 'like' rần rần

Thế nhưng, mới đây, Cát Phượng đã có động thái bất ngờ khi để lại bình luận bên dưới bài viết kỷ niệm ngày 22/2/2022 cực "lầy lội" của bạn trai. Cụ thể, Kiều Minh Tuấn cho rằng ngày 22/2/2222 mới là ngày đẹp và sẽ cố sống thêm khoảng 200 năm nữa để chứng kiến ngày này.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng là mối tình lệch tuổi nổi tiếng nhất nhì Vbiz nên khi xuất hiện dấu hiệu tan vỡ khiến không ít người xôn xao. Dù đã lên tiếng phủ nhận nhưng việc cả hai nghệ sĩ ít khi tương tác qua lại trên mạng xã hội làm tin đồn không thể lắng xuống.

Cố gắng trụ cỡ 200 năm để chứng kiến ngày đẹp! Để đây có gì Facebook nhắc" - bài viết mới đây của Kiều Minh Tuấn.

Bài viết của Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ sự hài hước của nam diễn viên khiến Cát Phượng phải bật cười. Dòng bình luận của Cát Phượng tuy đơn giản nhưng lại nhận về nhiều lược "like" và "thả tim" của cộng đồng mạng như một cách thể hiện sự thích thú và ủng hộ cho cặp đôi.

Bình luận của Cát Phượng được nhiều người chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, thông tin rạn nứt của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng bắt đầu khi mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc cả hai "bơ" đẹp nhau dù xuất hiện chung tại một sự kiện. Sau đó, trên trang cá nhân, Cát Phượng lại tiếp tục có động thái nói về chuyện cả hai đã chia tay được 1 năm khiến nhiều người dậy sóng.

Cặp đôi đươc cho là 'bơ' nhau tại sự kiện - Ảnh: Internet

Màn đáp trả của Cát Phượng với 1 anti fan - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, chia sẻ với Thanh Niên, Cát Phượng cho biết: "Vì bạn đó bình luận kỳ quá nên tôi bình luận lại để trêu bạn đấy thôi, chứ không có chuyện chia tay. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chính thức đăng trên Facebook để lên tiếng. Tính tôi thẳng lắm, nếu có thì tôi sẽ trực tiếp nói. Anh Tuấn còn nói tôi khùng, trả lời chi với mấy người đó". Qua trện, có thể thấy chuyện đường ai nấy đi của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng chỉ là tin đồn thất thiệt.