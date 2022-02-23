Trấn Thành hé lộ chuyện 'cậu cả' nhà Hà Hồ từng hứa về lấy của cải của mẹ cho mình, 'nữ hoàng giải trí' đáp trả gây sốc

Mới đây, Hồ Ngọc Hà khi cùng Trấn Thành làm MC cho một chương trình truyền hình đã có dịp tiết lộ nhiều sự thật về 2 cậu quý tử nhà mình khiến nhiều người thích thú.

Trong chương trình Gala Nhạc Việt Tết vừa qua, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có những tiết lộ thú vị về hai cậu con trai của mình. Trong khi anh cả Subeo điềm tĩnh thì cậu út Leon lại hóm hỉnh, năng động và hay khiến người xung quanh phải phì cười.

Trấn Thành và Hà Hồ làm MC cho Gala Nhạc Việt Tết - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, Hà Hồ cho biết cậu cả nhà mình tuổi Dần và cái tên Subeo cũng bắt nguồn từ đây: "Beo là con cọp nhỏ đấy nên gọi Subeo cho dễ thương". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tiết lộ dù tuổi hổ nhưng Subeo không hề "dữ" mà vô cùng hiền lành và tốt tính.

Subeo dù tuổi Hổ nhưng rất hiền lành - Ảnh: Internet

Nghe đến đây, Trấn Thành lập tức công nhận và hé lộ chuyện quý tử nhà Hà Hồ còn có ý định lấy của cải của mẹ đưa cho mình. Cụ thể, Trấn Thành chia sẻ: "Trời ơi, ảnh hiền khô luôn đấy, hiền lắm luôn, tôi nói thật đó. Thời gian trước, Subeo từng nói là về lấy của cải của mẹ Hà đưa cho tôi đó".

Thế nhưng, trước thông tin trên, Hồ Ngọc Hà không hề tỏ ra lo lắng vì đã có Leon. "Tôi cũng nghi đó. Nhưng không sao, bởi Leon sẽ lấy lại hết” - Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Cậu út Leon thì nghịch ngợm và hóm hỉnh - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ đã nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người không ngớt lời khen ngợi Subeo trông rất hiền, ngoan ngoãn còn út ú Leon thì đích thị là "trùm cuối" trong nhà.

Được biết, sau khi chia tay trong hòa bình cùng đại gia Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà hiện tại có cuộc sống viên mãn bên Kim Lý và những nhóc tỳ xinh xắn.

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