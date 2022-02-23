Thương Tín trải lòng về ảnh hưởng của ồn ào đến nghiệp diễn: 'Mình muốn làm nghệ thuật nhưng nếu người ta ngại thì tôi đành nghỉ thôi'

Mới đây, diễn viên Thương Tín đã có những chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề của ông sau những ồn ào, đấu tố liên quan đến tiền nong.

Nghệ sĩ Thương Tín bỗng trở nên kín tiếng và dường như "lặn mất tâm" hậu những ồn ào tiền bạc. Mới đây, theo Tiền Phong, tài tử "Biệt động Sài Gòn' đã chia sẻ đôi nét tình trạng hiện tại của mình cũng như con đường nghệ thuật sắp tới. Cụ thể, trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin Thương Tín sẽ tham gia phim điện ảnh "Gái già lắm chiêu". Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho biết "có nghe nói gì đâu". Bên dự án phim chưa thấy gọi, mà ông cũng không xài số điện thoại cũ nữa.

Diễn viên Thương Tín phủ nhận thông tin tham gia 'Gái già lắm chiêu'- Ảnh: Internet Khi được hỏi rằng với những ồn ào thế này, Thương Tín có sợ các nhà làm phim không sẽ muốn mời mình nữa thì nam diễn viên cho biết: "Nếu mời thì tôi đóng, không mời thì thôi, tôi cũng chịu thua, biết làm sao được? Mình muốn làm nghệ thuật nhưng nếu người ta ngại tôi vì ồn ào thì tôi đành nghỉ thôi, ý kiến gì được?". Cũng trong cuộc trao đổi lần này, Thương Tin cho biết ông đã về quê đón tết và hiện vẫn đang ở quê cùng vợ. Quan hệ của ông và con trai lớn vẫn bình thường. Đáng chú ý, Thương Tín cho biết vẫn sẽ trở lại Sài Gòn nhưng thời gian nào thì chưa biết.

"Sợ ở quê không có việc để làm thôi. Còn nếu có việc làm thì tôi đâu phải về thành phố bon chen chi nữa, mệt mỏi quá rồi. Có những thời gian tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Song phải tùy nghề nghiệp, nếu người ta còn muốn, còn hứng thú mời tôi đóng phim thì tôi sẽ về lại thành phố" - Thương Tín chia sẻ thêm. Gia đình Thương Tín - Ảnh: Internet Trước đó, vào khoảng tháng 2/2020, sau khi hay tin Thương Tín bị đột quỵ, nhiều mạnh thường quân đã quyên góp, hỗ trợ ông số tiền 800 triệu đồng và 1 chiếc ô tô Mercedes. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm, Thương Tín lại tiếp tục lên tiếng cho biết đang rơi vào cảnh bế tắc khi nợ tiền trọ nhiều tháng, vợ mang con bỏ đi và bản thân mắc Covid-19. Ngay sau đó, một mạnh thường quân tại TP.HCM là ngỏ ý giúp đỡ nam nghệ sĩ có chỗ ăn ở để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cũng từ đây, nhiều tin đồn bắt đầu nổ ra. Trong lần livestream, Thương Tín cho biết anh nghi ngờ Trịnh Kim Chi (người đã đứng ra thay ông kêu gọi giúp đỡ khi đột quỵ) đã gửi tiền từ thiện của ông vào ngân hàng lấy lãi. Bên cạnh đó, Thương Tín khẳng định chỉ nhận được tổng cộng 130 triệu thay vì 800 triệu như thông tin từ phía Trịnh Kim Chi, tuyên bố mời công an vào cuộc. Đáp trả lại sự việc, Trịnh Kim Chi cho biết sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng nếu cần thiết. Những ồn ào khiến hình ảnh của cả hai nghệ sĩ bị ảnh hưởng không nhỏ trong mắt công chúng.

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