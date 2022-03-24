Tang lễ NSƯT Ngọc Đáng tại Mỹ, bạn thân nghẹn ngào: 'Tôi buồn lắm, Ngọc Đáng đi bệnh viện nhưng ngày về không có'

Hậu trường 24/03/2022 11:40

Tang lễ chính thức và lễ động quan của cố nghệ sĩ Ngọc Đáng vừa diễn ra tại Mỹ với sự tham gia cũng đông đảo người thân, bạn bè cùng đồng nghiệp thân thiết.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, tang lễ chính thức và lễ động quan của cố nghệ sĩ Ngọc Đáng đã diễn ra tại Mỹ với sự tham gia cùng đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Nghệ sĩ cải lương Hồng Loan, Ngọc Huyền cũng như nhiều nghệ sĩ khác đã đến tham dự và livestream lại giúp khán giả gần xa có thể theo dõi.

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Tang lễ nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình

 

"Má Ngọc Đáng nằm trong quan tài, mặc đồ vào nhìn rất đẹp và tươi. Tôi tôn trọng ban tổ chức nên không quay cận mặt má Ngọc Đáng nhưng má đẹp lắm. Chị Cẩm Thu thì khóc suốt, không chịu nổi.

Tôi cũng đang livestream cho chị Thoại Mỹ bên Việt Nam coi vì chị rất thân với má Ngọc Đáng, như con gái trong nhà.

Tôi cũng là người gắn bó với má Ngọc Đáng nhất, từ đài truyền hình tới chùa. Suốt mười mấy năm má Ngọc Đáng định cư tại Mỹ, không liveshow nào của tôi là không có mặt má. Sự thương yêu má Ngọc Đáng dành cho tôi rất lớn. Việc má ra đi là một nỗi đau với tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác, đến giờ tôi vẫn không tin được" - NSƯT Ngọc Huyền nghẹn ngào chia sẻ trong đám tang.

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Nghệ sĩ Ngọc Huyền xúc động trong đám tang của cố nghệ sĩ Ngọc Đáng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, cô Lệ, bạn thân kiêm chủ nhà nơi nghệ sĩ Ngọc Đáng ở cũng chia sẻ cố nghệ sĩ đã ở nhà cô suốt mười mấy năm kể từ khi sang Mỹ định cư. Cả hai thân nhau từ khi còn trẻ, ở Sài Gòn đến lúc lấy chồng. Sau đó, Ngọc đáng sang Mỹ ở với tôi tới ngày ra đi.

"Chính tay tôi là người đã đưa Ngọc Đáng tới bệnh viện khi Ngọc Đáng đổ bệnh. Hôm đó, Ngọc Đáng bị sốt, tôi phải nhờ người đưa vào viện vì tôi biết, nếu để Ngọc Đáng ở nhà thì không có ai chăm sóc, lỡ có chuyện gì xảy ra thì không được.

Lúc đó, Ngọc Đáng vẫn còn ăn được. Tâm Nguyễn (bầu sh'ow) là người đút Ngọc Đáng ăn, càng về sau bệnh mới trở nặng.

Thế là Ngọc Đáng được đưa vào viện, nhưng người ta không cho tôi gặp tới khi qua đời. Tôi buồn lắm, Ngọc Đáng đi bệnh viện nhưng ngày về không có" - Cô Lệ chia sẻ thêm.

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Cô Lệ là bạn thân kiêm chủ nhà của Ngọc Đáng tại Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Zing News, trưa 22/3, lễ động quan và an táng NSƯT Ngọc Đáng được tổ chức ở một nhà tang lễ tại bang California, Mỹ. Hai con trai của nữ nghệ sĩ kỳ cựu ở Việt Nam nên toàn bộ hậu sự đều do nhóm Cổ nhạc phương Nam - nơi bà hoạt động từ khi sang Mỹ định cư - cùng các đồng nghiệp thân thiết lo liệu.

Đến tiễn biệt NSƯT Ngọc Đáng lần cuối, có gia đình NSƯT Bảo Quốc, Ngọc Huyền, Tài Linh, Linh Tâm, Thanh Tâm... Các nghệ sĩ đều bày tỏ sự thương tiếc, xúc động trong phút giây tiễn đưa người đồng nghiệp tài hoa, một đời cống hiến cho nghệ thuật.

Em gái thay mặt gia đình thông báo tin tang lễ của cố nhạc sĩ Ngọc Châu

Em gái thay mặt gia đình thông báo tin tang lễ của cố nhạc sĩ Ngọc Châu

Mới đây, trên trang cá nhân, em gái cố nhạc sĩ Ngọc Châu đã thông tin chi tiết về lễ tang của anh trai sau khi bị suy tim và qua đời.

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