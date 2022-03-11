Nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu thông báo tang sự, Trịnh Kim Chi, Đan Trường và nhiều nghệ sĩ Việt bàng hoàng gửi lời chia buồn

Hậu trường 11/03/2022 16:39

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu đột ngột thông báo tang sự khiến nhiều người xót xa.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu bất ngờ cập nhật bài viết thông báo tin buồn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo đó, cô cập nhật ảnh đại diện bông hoa hồng trắng kèm dòng trạng thái : "Nàng đã cố gắng hết sức để chờ con về, giờ hãy về với Phật nàng nhé. Con gái đã kịp về với má ngày cuối cùng. Dẫu biết ngày này rồi sẽ đến nhưng con không khỏi bàng hoàng má ơi."

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Bài viết của Hổ Lệ Thu - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi thông tin được đăng tải, rất nhiều bàn bè, đồng nghiệp trong giới shobiz Việt như Trịnh Kim Chi, Đan Trường, Dương Triệu Vũ, Hiền Mai,... đã bày tỏ thái độ bàng hoàng cũng như gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình Hồ Lệ Thu, mọng mọi người cố gắng vượt qua nỗi đau. 

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Hồ Lệ Thu tên thật là Tào Thế Lệ Thu (SN 1973) tại Hà Nội. Cô từng là nữ ca sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc Việt và hải ngoại thập niên 1990, cùng thời với các tên tuổi như Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Linh, Thanh Lam…

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Ca sĩ Hồ Lệ Thu - Ảnh: Chụp màn hình

Vồn đam mê âm nhạc từ nhỏ, Hồ Lệ Thu được gia đình cho tham gia vào các đội hát thiếu nhi và giành được nhiều giải thưởng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cột mốc đánh dấu sự nghiệp ca sĩ chuyên nghiệp của Hồ Lệ Thu là năm 1991, khi tham gia Tiếng hát Truyền hình mà ca sĩ Như Quỳnh giành giải nhất, còn cô đoạt giải nhì. Đến năm 2000, cô sang Pháp định cư và được Trung tâm Thúy Nga mời tham dự.

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Từ khóa:   ca sĩ Hồ Lệ Thu NSƯT Trịnh Kim Chi ca sĩ đan trường

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