Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Duy Khánh đã đoạn clip bày tỏ sự bức xúc trước thông tin mình qua đời. Theo đó, một kênh Youtube bất ngờ đăng tải đoạn clip vừa tựa đề : "Diễn viên Duy Khánh đột ngột qua đời ở tuổi 27 vì bệnh tim". Hình ảnh của nam diễn viên và nhiều đồng nghiệp thân thân thiết cũng bị cắt ghép để lan truyền thông tin sai sự thật.

Đoạn clip của Duy Khánh phản pháo tin đồn bản thân qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Trước sự việc trên, Duy Khánh đã chụp lại màn hình điện thoại kèm dòng trạng thái chất vấn: "Các bạn làm vậy có ác với tôi không?". Thông tin trên sau khi được chia sẻ cũng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Thậm chí, ngay bên dưới đoạn clip sai sự thật này, netizen đã lên án mạnh mẽ hành động câu view bất chấp, lấy tính mạng người khác ra đùa giỡn của một bộ phận Youtuber.