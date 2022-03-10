Mới đây, trên một kênh Youtube bất ngờ xuất hiện một đoạn clip với nội dung diễn viên Duy Khánh đã qua đời. Tuy nhiên, sự thật lại khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
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Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Duy Khánh đã đoạn clip bày tỏ sự bức xúc trước thông tin mình qua đời. Theo đó, một kênh Youtube bất ngờ đăng tải đoạn clip vừa tựa đề : "Diễn viên Duy Khánh đột ngột qua đời ở tuổi 27 vì bệnh tim". Hình ảnh của nam diễn viên và nhiều đồng nghiệp thân thân thiết cũng bị cắt ghép để lan truyền thông tin sai sự thật.
Trước sự việc trên, Duy Khánh đã chụp lại màn hình điện thoại kèm dòng trạng thái chất vấn: "Các bạn làm vậy có ác với tôi không?". Thông tin trên sau khi được chia sẻ cũng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Thậm chí, ngay bên dưới đoạn clip sai sự thật này, netizen đã lên án mạnh mẽ hành động câu view bất chấp, lấy tính mạng người khác ra đùa giỡn của một bộ phận Youtuber.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các nghệ sĩ Việt đột nhiên bị đồn qua đời. Cụ thể, tháng 12/2021, MXH tràn lan thông tin Chí Trung gặp vấn đề sức khỏe, rơi vào tình trạng trở nặng. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ cũng có bài đăng đính chính bản thân vẫn khỏe và mắng những kẻ truyền tin giả là "độc miệng".
Cuối tháng 2/2022, Chí Trung tiếp tục bị tung tin đột quỵ, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, kèm theo lời kêu gọi: "Mong cả nhà chúc chú bình an". Ngoài ra, cả Thúy Nga, Hoài Linh cũng từng bị vướng vào trường hợp tương tự khiến các nghệ sĩ phải nhiều lần lên tiếng đỉnh chính.