Hậu chia tay Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh đăng đàn bàn về tình yêu và cuộc sống nhưng cộng đồng mạng lại khuyên 1 điều

Ngày 23/2 vừa qua, cư dân mạng được dịp bàn tán xôn xao trước thông tin nam ca sĩ Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh muốn tiến đến hôn nhân. Cặp đôi còn công khai "chốt tên con trai là Cao Thiên Trí" như thêm phần chắc chắn cho mối quan hệ của cả hai trước lời xì xầm của dư luận. Thế nhưng, chỉ sau 3 ngày tìm hiểu, nữ diễn viên đã có một bài viết dài trên trang cá nhân cho biết bản thân nhận ra mình và Cao Thái Sơn thích hợp làm tri kỷ hơn bạn đời.

m ca sĩ Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet

"Và sau mấy hôm tìm hiểu nhau gần gũi gia đình anh, đã cho Trinh nhiều trải nghiệm về cuộc sống, về triết lý đơn giản của cuộc sống, à thì ra hai anh Trinh nhận ra mình sẽ là tri kỷ thay cho sự kết tóc se tơ chốn hồng trần, bởi giữa Trinh và anh rất nhiều điểm tương đồng về ý nghĩa kiếp nhân sinh này, thật đẹp, đẹp vô cùng. Trinh vẫn thần tượng ở anh, vẫn quan tâm cuộc sống của nhau như những người bạn ở đời, và hơn thế nữa là mối duyên tri kỷ khó tìm, một người bạn lành mà trên đường đời Trinh được gặp" - Angela Phương Trinh thông báo trong sự ngỡ ngàng của dư luận.