Hậu chia tay Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh đăng đàn bàn về tình yêu và cuộc sống nhưng cộng đồng mạng lại khuyên 1 điều

Mới đây, Angela Phương Trinh vừa đăng tải đoạn clip khoe nhan sắc xinh đẹp cùng triết lý bàn về tình yêu. Tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng mới là điều gây chú ý.
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Ngày 23/2 vừa qua, cư dân mạng được dịp bàn tán xôn xao trước thông tin nam ca sĩ Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh muốn tiến đến hôn nhân. Cặp đôi còn công khai "chốt tên con trai là Cao Thiên Trí" như thêm phần chắc chắn cho mối quan hệ của cả hai trước lời xì xầm của dư luận. Thế nhưng, chỉ sau 3 ngày tìm hiểu, nữ diễn viên đã có một bài viết dài trên trang cá nhân cho biết bản thân nhận ra mình và Cao Thái Sơn thích hợp làm tri kỷ hơn bạn đời.
"Và sau mấy hôm tìm hiểu nhau gần gũi gia đình anh, đã cho Trinh nhiều trải nghiệm về cuộc sống, về triết lý đơn giản của cuộc sống, à thì ra hai anh Trinh nhận ra mình sẽ là tri kỷ thay cho sự kết tóc se tơ chốn hồng trần, bởi giữa Trinh và anh rất nhiều điểm tương đồng về ý nghĩa kiếp nhân sinh này, thật đẹp, đẹp vô cùng. Trinh vẫn thần tượng ở anh, vẫn quan tâm cuộc sống của nhau như những người bạn ở đời, và hơn thế nữa là mối duyên tri kỷ khó tìm, một người bạn lành mà trên đường đời Trinh được gặp" - Angela Phương Trinh thông báo trong sự ngỡ ngàng của dư luận.
Trở lại hiện tại, sáng ngày 10/3, nữ diễn viên đăng tại một đoạn clip cùng triết lí về tình yêu hậu toang với Cao Thái Sơn: "Cuộc sống này có bao lâu mà hững hờ. Yêu thương nhau để ngày sau còn chút gì để nhớ".
Theo đó, nữ diễn viên diện váy 2 dây khoe vai trần quyến rũ. Ngoài ra, vòng 1 nóng bỏng của Angela Phương Trinh cũng là nhận được sự chú ý. Nhan sắc mặn mà của nữ diễn viên "Người mẹ nhí" khiến các fan không khỏi xuýt xoa.
Có thể thấy, để có được body như hiện tại, Angela Phương Trinh đã tốn không ít công sức ở phòng tập. Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên đăng tải những bức ảnh "trưng trổ" cơ bụng 6 múi nhưng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí, ngay bên dưới đoạn clip này, netizen còn khuyên cô "tập gym vừa thôi, không mấy nữa lại hối hận".