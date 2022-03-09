Trước nghi vấn ly hôn với chồng ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh nói gì?

Hậu trường 09/03/2022 21:36

Đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng vào ngày Phụ nữ Việt Nam (8/3), À hậu Hoàng Oanh khiến netizen nghi ngờ đã "đường ai nấy đi" với chồng ngoại quốc. Chính chủ nói gì?

Trong khi dàn mỹ nhân showbiz Việt thi nhau khoe hoa, quà hay vô vàn lời chúc ngập trên mạng xã hội nhân ngày phụ nữ Việt Nam thì Á hậu Hoàng Oanh lại có động thái trái ngược. Theo đó, ngày 8/3, cô đăng ảnh trầm tư, đính kèm với dòng trạng thái đầy tâm sự gây hoang mang dư luận.

"Chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé, cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể làm tràn ly" - dòng trạng thái mang màu sắc u buồn ngày 8/3 của Hoàng Oanh.

hoang oanh 1
Bài viết của Hoàng Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng ngay lập tức khiến dư luận bàn tán xôn xao. Một số người đồn đoán rằng cuộc hôn nhân giữa cô và ông xã ngoại quốc đang gặp trục trặc, ly hôn. Thậm chí, netizen còn để lại bình luận tiếc nuối và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô nàng.

hoang oanh 2
Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, ngay sau đó, Hoàng Oanh đã lên tiếng cho biết: "Ây cha chỉ là những câu nói hay chạm lòng người nên mình chia sẻ thôi cả nhà ơi". Qua câu nói của MC Hoàng Oanh, phần nào cho thấy hôn nhân của người đẹp 9X vẫn đang tốt đẹp chứ không trục trặc như đồn đại. 

Trước nghi vấn ly hôn với chồng ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh nói gì? - Ảnh 3
Hoàng Oanh đã lên tiếng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo VietNamNet, tháng 12/2019, Hoàng Oanh kết hôn với Jack. Cả hai nhanh chóng đón con đầu lòng không lâu sau đó.  Sinh con được một thời gian, năm 2020, nữ diễn viên và con trai sang Singapore đoàn tụ với chồng. 

hoang oanh 3
Gia đình nhỏ của Hoàng Oanh - Ảnh: Internet

Sau hơn 1 năm sống cùng chồng, tháng 12/2021, chân dài quyết định đưa con về Việt Nam. Trong khi đó, ông xã Hoàng Oanh vẫn ở lại Singapore. Chấp nhận sống xa chồng, song Hoàng Oanh không cảm thấy buồn tủi. Cả hai chọn cách thường xuyên gọi video để cập nhật thông tin cho đối phương. 

Hoa hậu Giáng My: Không dám thi Hoa hậu Việt Nam vì sợ bị hạ hạnh kiểm

Hoa hậu Giáng My: Không dám thi Hoa hậu Việt Nam vì sợ bị hạ hạnh kiểm

Không chỉ lỡ hẹn với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Giáng My còn suýt mất giải Hoa hậu đền Hùng chỉ vì hộ khẩu ở Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   Á hậu Hoàng Oanh Hoàng Oanh ly hôn Chồng của Hoàng Oanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?