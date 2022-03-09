Trước nghi vấn ly hôn với chồng ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh nói gì?

Đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng vào ngày Phụ nữ Việt Nam (8/3), À hậu Hoàng Oanh khiến netizen nghi ngờ đã "đường ai nấy đi" với chồng ngoại quốc. Chính chủ nói gì?

Trong khi dàn mỹ nhân showbiz Việt thi nhau khoe hoa, quà hay vô vàn lời chúc ngập trên mạng xã hội nhân ngày phụ nữ Việt Nam thì Á hậu Hoàng Oanh lại có động thái trái ngược. Theo đó, ngày 8/3, cô đăng ảnh trầm tư, đính kèm với dòng trạng thái đầy tâm sự gây hoang mang dư luận.

"Chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé, cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể làm tràn ly" - dòng trạng thái mang màu sắc u buồn ngày 8/3 của Hoàng Oanh.

Bài viết của Hoàng Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng ngay lập tức khiến dư luận bàn tán xôn xao. Một số người đồn đoán rằng cuộc hôn nhân giữa cô và ông xã ngoại quốc đang gặp trục trặc, ly hôn. Thậm chí, netizen còn để lại bình luận tiếc nuối và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô nàng.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, ngay sau đó, Hoàng Oanh đã lên tiếng cho biết: "Ây cha chỉ là những câu nói hay chạm lòng người nên mình chia sẻ thôi cả nhà ơi". Qua câu nói của MC Hoàng Oanh, phần nào cho thấy hôn nhân của người đẹp 9X vẫn đang tốt đẹp chứ không trục trặc như đồn đại.

Hoàng Oanh đã lên tiếng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo VietNamNet, tháng 12/2019, Hoàng Oanh kết hôn với Jack. Cả hai nhanh chóng đón con đầu lòng không lâu sau đó. Sinh con được một thời gian, năm 2020, nữ diễn viên và con trai sang Singapore đoàn tụ với chồng.

Gia đình nhỏ của Hoàng Oanh - Ảnh: Internet

Sau hơn 1 năm sống cùng chồng, tháng 12/2021, chân dài quyết định đưa con về Việt Nam. Trong khi đó, ông xã Hoàng Oanh vẫn ở lại Singapore. Chấp nhận sống xa chồng, song Hoàng Oanh không cảm thấy buồn tủi. Cả hai chọn cách thường xuyên gọi video để cập nhật thông tin cho đối phương.

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