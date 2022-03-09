Nổi tiếng là Hoa hậu giỏi tiếng anh, Thùy Tiên bị 'bóc mẽ' lỗi sai cơ bản, lời phản pháo của người đẹp khiến ai cũng bất ngờ

Hậu trường 09/03/2022 10:48

Nhiều người cho rằng Thùy Tiên nổi tiếng giỏi tiếng Anh nhưng vẫn sai chính tả, hoặc nhầm lẫn từ vựng. Tuy nhiên, cô nàng đã lên tiếng xóa bỏ hiểu lầm.

Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2021 đã trở thành niềm tự hào to lớn, góp phần nâng cao vị thế của nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Được biết, vào ngày 7/3, trở lại Thái Lan để tiếp tục thực hiện sứ mệnh đương kim Miss Grand International, Thùy Tiên không may mắc Covid-19.

Vì vậy, hành trình Latinh Tour của Thùy Tiên trong tháng 3 bị ảnh hưởng, lịch công tác 3 nước Nam Mỹ của hoa hậu tạm hoãn lại và sẽ được công bố sau.

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Thùy Tiên và dòng chữ tiếng anh gây 'tranh cãi' - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, Thùy Tiên cập nhật hình ảnh trên xe hơi, có vẻ như tới bệnh viện thăm khám. Cô viết kèm: "Moving to the hospitel". Tuy nhiên, ngay sau đó, người đẹp lại bị cư dân mạng liên tục "vạch trần" sai tiếng Anh với thái độ hài hước. 

Cụ thể, ai nấy cho rằng từ "hospitel" được Thùy Tiên sử dụng không có ý nghĩa, viết chuẩn phải là "hospital" với nghĩa là "bệnh viện". Khi tiếng Anh của mình bỗng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên một diễn đàn sắc đẹp, Thùy Tiên trực tiếp để lại bình luận giải đáp thắc mắc.

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Thùy Tiên giải đáp thắc mắc cho dân mạng - Nguồn: Thế giới hoa hậu

Cụ thể, từ "hospitel" Thùy Tiên sử dụng là sự kết hợp nghĩa của 2 từ "hospital" và "hotel" (bệnh viện và khách sạn). "Hospitel" mà hoa hậu di chuyển tới là nơi có bác sĩ ở đó. Đây là nơi dành cho bệnh nhân Covid-19, chứ không phải khách sạn đơn thuần, thông thường. Sau lời giải thích của Thùy Tiên thì cũng chẳng có ai bắt bẻ nàng hậu được thêm, chỉ biết thả icon "haha" tăng tương tác.

Được biết, Hoa hậu Thùy Tiên nổi tiếng là người đẹp thông thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng anh. Trước đó, chủ tịch Miss Grand International - Nawat đã quay clip để trò chuyện và hé lộ nguyên nhân chọn đại diện đến từ nước ta.

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Thùy Tiên và ông Nawat (Miss Grand International) - Ảnh: Internet

Theo đó, ông bộc bạch: "Hầu hết các thí sinh đến từ Việt Nam đều xinh đẹp nhưng tiếng Anh của họ là điều khiến tôi lo lắng, nó có thể ảnh hưởng đến công việc và giao tiếp. Thế nhưng cô gái này (Thuỳ Tiên) xinh đẹp và thông thạo tiếng Anh, dễ làm việc, sẵn sàng làm việc và cô ấy thật sự xinh đẹp". Ông Nawat khẳng định, thành công của Thùy Tiên là hoàn toàn xứng đáng!

Ngoài ra, ông còn tiết lộ Thùy Tiên không phải người giỏi nhất, cũng không phải người cao nhất, nhưng cô là thí sinh dung hòa được mọi thứ. Ngài chủ tịch cho rằng đại diện Việt Nam đã tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm.

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Từ khóa:   Thùy Tiên tiếng anh của Thùy Tiên covid-19

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