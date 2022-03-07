Vũ Thu Phương tiếp tục được chọn làm giám khảo Hoa hậu Hoàng Vũ, cộng đồng mạng đồng loạt phát tín hiệu: 'Ét o ét'

Mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã công bố Vũ Thu Phương là thành viên của ban giám khảo. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại có nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Theo VietNamNet, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa công bố Vũ Thu Phương là thành viên của ban giám khảo. Trước đó, 5 giám khảo của cuộc thi đã được công bố, gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang, Tiến sĩ, Bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh, Hoa hậu H’Hen Niê – Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Giám khảo chương trình Truyền hình thực tế Võ Hoàng Yến, siêu mẫu Hà Anh. Vũ Thu Phương trở thành ban giám khảo năm nay - Ảnh: Fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Tuy nhiên, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người lại bày tỏ thái độ không đồng ý với quyết định này. Một số netizen còn tấn công Fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lẫn Facebook cá nhân của Vũ Thu Phương hay thậm chí là phát tín hiệu 'ét o ét' (một trend của giới trẻ hiện nay) vì cho rằng mùa giải mới sẽ tiếp tục "thất bát", không tìm được người xứng đáng...

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, trước đó, cựu người mẫu từng được BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mời đảm nhận vai trò ban giám khảo tại mùa giải 2019. Tuy nhiên, nhiều phát ngôn của cô gây nên tranh cãi như "em trôi quá", "mặt hơi sưng nha", "bụng bự quá"... Cũng từ mùa giải ấy, Vũ Thu Phương được dân mạng phong tặng nhiều biệt danh như "Vũ Thu Trôi", "siêu mẫu bỏ nghề 8 năm"... Về phía mình, không tỏ ra mấy quan tâm trước những lời công kích này.

Vũ Thu Phương là giám khảo cuộc thi năm 2019 - Ảnh: Internet Về trào lưu "ét o ét" phổ biến trong giới trẻ, ban đầu, SOS là tín hiệu cấp cứu của tàu thuyền khi gặp nạn trên biển nhưng hiện nay, ký hiệu này đã được thế giới công nhận và sử dụng phổ biến trong mọi trường hợp nguy hiểm, khẩn cấp. Do đó, SOS thường được sử dụng trong các trường hợp bạn cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm hay có nguy cơ bị đe dọa về tính mạng. Vì thế khi nhìn thấy ai nhắn SOS, chúng ta cần phải trợ giúp, giải cứu họ hoặc báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất. Cách phát âm cụm từ viết tắt SOS chính là "ét o ét" nên thay vì viết SOS thì cư dân mạng đã chuyển sang thành "ét o ét". Trào lưu mới của giới trẻ - Ảnh: Internet cụm từ viết tắt này được một nam sinh khác sử dụng trong video đăng tải trên TikTok và từ đó đã nhanh chóng viral. Thời gian gần đây, cụm từ này xuất hiện tràn ngập khắp các mạng xã hội. Hội "nhất quỷ nhì ma" cũng không bỏ qua trend này. Từ làm bài kiểm tra, lên bảng trả bài hay bình luận các bài viết trên mạng xã hội cũng đòi giải cứu "ét o ét".

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