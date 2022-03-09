Thông tin tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng ra đi ở tuổi 37: Ca sĩ Isaac đứng ra lo hậu sự

Hậu trường 09/03/2022 09:28

Sự ra đi của Vũ Ngọc Phượng khiến cho nhiều người tiếc thương. Mới đây, phía người thân vừa thông báo về thông tin tang lễ của nam đạo diễn xấu số.

Như đã đưa tin trước đó, theo Zingnews, mới đây, nhà sản xuất Quang Huy đã thông báo về sự ra đi đột ngột của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Theo đó, anh cho biết, nam đạo diễn mất vào lúc 5h16 phút ngày 8/3 tại bệnh viện TP.HCM sau thời gian chiến đấu với bạo bệnh. Được biết, Vũ Ngọc Phượng chỉ mới ở tuổi 37. Nhà sản xuất Quang Huy nghẹn ngào chia sẻ: "Tạm biệt Phượng, cậu bé ấm áp thích đi gieo duyên".

Theo Pháp luật và Bạn đọc, phía người thân vừa thông báo, tang lễ của anh sẽ được cử hành từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 11/03/20222 tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó, linh cữu của Vũ Ngọc Phượng sẽ được đưa đi hỏa táng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

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Cáo phó tang lễ đạo diễn Vũ Ngọc Phượng - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Bên cạnh gia đình, theo VietNamNet, ca sĩ Isaac - người anh em thân thiết 10 năm với Vũ Ngọc Phượng sẽ đứng ra tổ chức tang lễ cho cố đạo diễn.

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ca sĩ Isaac và đạo diễn Vũ Ngọc Phượng - Ảnh: Internet

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng ghi dấu ấn qua các phim sit-com, MV và phim ngắn. Năm 2011, anh đánh dấu sự nghiệp của mình tại Liên hoan phim YxineFF với tác phẩm mang tên Aether (Thinh không). Năm 2015, anh còn ra mắt phim đầu tay 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy. Anh từng nhận giải Đạo diễn xuất sắc ở Cánh diều Vàng năm 2017. Ngoài ra, Vũ Ngọc Phượng còn tham gia sản xuất các dự án phim điện ảnh đình đám như: 100 ngày bên em, Anh trai yêu quái. Anh cũng đứng sau thành công của nhiều MV: Ác mộngBốn chữ lắm,...

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Từ khóa:   đạo diễn Vũ Ngọc Phượng Vũ Ngọc Phượng qua đời ca sĩ Isaac

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