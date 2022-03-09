Hương Giang diện bikini khoe body 'căng đét' mừng ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng netizen lại phát hiện ra 'điểm lạ'?

Hậu trường 09/03/2022 14:20

Mới đây, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang khiến cộng đồng mạng không khỏi "trầm trồ" trước màn khoe vóc dáng cực nóng bỏng bên hồ bơi. Tuy nhiên, nhiều người lại phát hiện ra điểm "bất thường".

Mới đây, nhân ngày 8/3, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang khiến cộng đồng mạng không khỏi "trầm trồ" trước màn khoe bisy cực nóng bỏng. Theo đó, trong loạt ảnh mà Hương Giang đăng tải, nữ ca sĩ diện áo tắm liền mảnh màu sắc rực rỡ, phô diễn đường cong cực gắt, chân dài thẳng tắp và 3 vòng đâu đấy rất gợi cảm giữa hồ bơi. Đính kèm bài viết là dòng trạng thái: "Women’s day" (Ngày phụ nữ)

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Bài đăng của Hương Giang - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh của Hương Giang nhận về nhiều sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, một khán giả còn soi ra chi tiết nghi Hương Giang sử dụng photoshop để... kéo chân.

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Tuy nhiên, vì Hương Giang quá xinh nên dân tình này quyết định "bỏ qua" tất cả: "Kéo hơi lố nha cô bé…. Vẫn xinh Nguyễn Hương Giang".

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, không chỉ đôi chân dài thẳng tắp mà cảnh vật xung quanh Hương Giang cũng cao lên một cách bất thường. Tuy nhiên, chuyện sử dụng các phần mệnh hỗ trợ để khiến bản thân đẹp hơn trong các bức ảnh là chuyện không còn xa lạ trong giới showbiz và Hương Giang cũng không phải là một ngoại lệ.

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