Nathan Lee tiết lộ chuyện ít người biết về show truyền hình ăn khách của Hương Giang, đề cập đến một nhân vật 'không cùng đẳng cấp" đầy ẩn ý?

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Nathan Lee đã có những chia sẻ về "góc khuất" của một chương trình nổi tiếng khiến cư dân mạng chú ý.

Mới đây, vào tối ngày 9/3, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Nathan Lee bất ngờ đăng tài bài viết khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, anh có đề cập đến một show truyền hình đang hot và cho biết mình là người đầu tiên được mời làm huấn luyện viên nhưng đã từ chối tham gia. Bên cạnh đó, anh cũng đề cập đến một nhân vật "vô lý đùng đùng" được mời sau khi anh từ chối và ẩn ý ngồi chung show với người này vì không cùng đẳng cấp.

Ca sĩ Nathan Lee - Ảnh: Internet "Thật ra người đầu tiên được mời làm mentor chính là mình, khi mình từ chối thì nhà sản xuất mới mời nhân vật vô lý đùng đùng kia. Chương trình đã nhiều lần mời mình làm giám khảo khách mời, tuy nhiên, vì mình cảm nhận nhà sản xuất đang tạo hiệu ứng truyền thông rất tốt nên sự xuất hiện của mình là không cần thiết. Với lại, there's no f*cking way i'd be on the same show with that *****! #Notthesamelevel. (Tạm dịch: Không đời nào mình có mặt trong cùng chương trình với ***** đó! Không cùng đẳng cấp)" - Nathan Lee chia sẻ.

Bài viết của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình Cũng trong bài đăng này, Nathan Lee có nhắc đến tên hai nhân vật là HA, HG. Nathan Lee cho rằng HA đang làm tốt công việc của mình và hy vọng người này sẽ duy trì phong độ. Còn về HG, anh gửi lời chúc mừng nhân vật vì đang có một chương trình thành công, nhận được sự quan tâm của công chúng. Cuối cùng, anh hy vọng khán giả sẽ quan tâm tới các thí sinh thay vì soi xét thái độ đối đầu của dàn khách mời. Bình luận của cư dân mạng - Bài đăng của Nathan Lee ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Dưới phần bình luận, dân tình không ngớt lời khen ngợi cho lời đánh giá thông minh, sâu sắc của nam ca sĩ. Nhiều người cho rằng anh chàng đang ngầm nhắc tới chương trình The Next Gentleman với hai cái tên là Hà Anh và Hương Giang được viết tắt. Ngoài ra, nhân vật "vô lý đùng đùng" lại được đồn đoán là siêu mẫu Xuân Lan (cũng là một huấn luyện viên của chương trình trên). Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng, phía Nathan Lee không có động thái gì thêm. Hà Anh, Xuân Lan và Hương Giang của chương trình "The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ" - Ảnh: Internet Được biết, trước đó, Nathan Lee và Xuân Lan từng xảy ra khúc mắc. Nam ca sĩ livestream chỉ đích danh siêu mẫu chơi xấu anh, dọa đánh, thậm chí nói xấu khắp nơi...Trong khi Nathan Lee dùng nhiều từ ngữ mạnh để chỉ trích, mắng mỏ đối phương thì Xuân Lan từng cho biết không muốn bàn luận gì về những phát ngôn của nam ca sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nathan-lee-tiet-lo-chuyen-it-nguoi-biet-ve-show-truyen-hinh-an-khach-cua-huong-giang-de-cap-den-mot-nhan-vat-khong-cung-dang-cap-day-an-y-454667.html