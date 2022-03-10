Diệp Lâm Anh đề cập đến vấn đề 'cắm sừng', 'trà xanh', thái độ khiến nhiều người bất ngờ

Hậu trường 10/03/2022 09:05

Động thái mới của Diệp Lâm Anh khi nhắc đến chuyện bị "cắm sừng", "trà xanh" khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cuộc hôn nhân giữa Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức tan vỡ trong sự bàn tán xôn xao của dư luận với nhiều tin đồn người thứ 3. Sau tan vỡ, Diệp Lâm Anh dọn ra khỏi nhà chồng hào môn và bắt đầu cuộc sống mới cùng 2 con nhỏ.

diep lam anh 1
Diệp Lâm Anh đã dọn ra khỏi nhà chồng - Ảnh: Internet

Thời gian vừa qua, Diệp Lâm Anh rất ít khi đề cập đến chuyện quá khứ mà thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh hay hình ảnh hạnh phúc bên các con. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, cô lại có động thái gây chú ý. Theo đó, vào nửa đêm, Diệp Lâm Anh bất ngờ đăng 1 lá bài với nội dung: "Ai từng bị cắm sừng hoặc trà xanh phá đám thì uống cho quên sầu".

diep lam anh 2
Bài đăng của Diệp Lâm Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Như bị nói trúng tâm trạng, Diệp Lâm Anh đành thừa nhận "Thật" kèm biểu tượng cười ra nước mắt. Mặc dù không đề cập đến tên ai nhưng động thái của cô cũng khiến dân tình "đủ hiểu".

Trước đó, trao đổi với Zing, đại diện của Diệp Lâm Anh xác nhận thông tin nữ diễn viên và chồng là doanh nhân Đức Phạm đã ly thân. Diệp Lâm Anh đã dọn ra khỏi nhà chồng.

Diệp Lâm Anh cho biết trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra bất đồng, cãi vã. Nói về nguyên nhân khiến vợ chồng bất hòa, nữ diễn viên chia sẻ hai người không cùng quan điểm trong công việc, sau đó dẫn tới những mâu thuẫn khác.

diep lam anh 3
Diệp Lâm Anh xác nhận chia tay vì chồng ngoại tình - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn với Pháp luật và Bạn đọc, Diệp Lâm Anh cho biết lý do cô quyết định tuyên bố ly thân là vì chồng công khai ngoại tình.

Vào thời điểm ấy, chồng Diệp Lâm Anh liên tục bị đồn ngoại tình cũng như tới tận nhà của người mẫu Quỳnh Thư. Đứng trước những câu hỏi liên quan tới vụ việc này, Quỳnh Thư chỉ nói: "Đối với tôi người nào mà không được yêu thì đó mới là người thứ 3".

Trước nghi vấn ly hôn với chồng ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh nói gì?

Trước nghi vấn ly hôn với chồng ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh nói gì?

Đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng vào ngày Phụ nữ Việt Nam (8/3), À hậu Hoàng Oanh khiến netizen nghi ngờ đã "đường ai nấy đi" với chồng ngoại quốc. Chính chủ nói gì?

Xem thêm
Từ khóa:   chồng Diệp Lâm Anh diệp lâm anh ly thân Quỳnh Thư

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?