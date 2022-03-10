Diệp Lâm Anh đề cập đến vấn đề 'cắm sừng', 'trà xanh', thái độ khiến nhiều người bất ngờ

Động thái mới của Diệp Lâm Anh khi nhắc đến chuyện bị "cắm sừng", "trà xanh" khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cuộc hôn nhân giữa Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức tan vỡ trong sự bàn tán xôn xao của dư luận với nhiều tin đồn người thứ 3. Sau tan vỡ, Diệp Lâm Anh dọn ra khỏi nhà chồng hào môn và bắt đầu cuộc sống mới cùng 2 con nhỏ.

Diệp Lâm Anh đã dọn ra khỏi nhà chồng - Ảnh: Internet

Thời gian vừa qua, Diệp Lâm Anh rất ít khi đề cập đến chuyện quá khứ mà thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh hay hình ảnh hạnh phúc bên các con. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, cô lại có động thái gây chú ý. Theo đó, vào nửa đêm, Diệp Lâm Anh bất ngờ đăng 1 lá bài với nội dung: "Ai từng bị cắm sừng hoặc trà xanh phá đám thì uống cho quên sầu".

Bài đăng của Diệp Lâm Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Như bị nói trúng tâm trạng, Diệp Lâm Anh đành thừa nhận "Thật" kèm biểu tượng cười ra nước mắt. Mặc dù không đề cập đến tên ai nhưng động thái của cô cũng khiến dân tình "đủ hiểu".

Trước đó, trao đổi với Zing, đại diện của Diệp Lâm Anh xác nhận thông tin nữ diễn viên và chồng là doanh nhân Đức Phạm đã ly thân. Diệp Lâm Anh đã dọn ra khỏi nhà chồng.

Diệp Lâm Anh cho biết trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra bất đồng, cãi vã. Nói về nguyên nhân khiến vợ chồng bất hòa, nữ diễn viên chia sẻ hai người không cùng quan điểm trong công việc, sau đó dẫn tới những mâu thuẫn khác.

Diệp Lâm Anh xác nhận chia tay vì chồng ngoại tình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn với Pháp luật và Bạn đọc, Diệp Lâm Anh cho biết lý do cô quyết định tuyên bố ly thân là vì chồng công khai ngoại tình.

Vào thời điểm ấy, chồng Diệp Lâm Anh liên tục bị đồn ngoại tình cũng như tới tận nhà của người mẫu Quỳnh Thư. Đứng trước những câu hỏi liên quan tới vụ việc này, Quỳnh Thư chỉ nói: "Đối với tôi người nào mà không được yêu thì đó mới là người thứ 3".

Trước nghi vấn ly hôn với chồng ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh nói gì? Đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng vào ngày Phụ nữ Việt Nam (8/3), À hậu Hoàng Oanh khiến netizen nghi ngờ đã "đường ai nấy đi" với chồng ngoại quốc. Chính chủ nói gì?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diep-lam-anh-de-cap-den-van-de-cam-sung-tra-xanh-thai-do-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-454653.html