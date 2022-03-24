Động thái "lạ" của bà chủ gia tộc Sơn Kim giữa ồn ào tình ái của con rể với Hiền Hồ, dân mạng đặt dấu hỏi lớn

Hậu trường 24/03/2022 15:59

Bà chủ Sơn Kim Group tiếp tục có động thái giữa ồn ào tình ái của con rể và Hiền Hồ, tuy nhiên, hành động lạ lần này của bà khiến dân tình phải đổ dồn sự chú ý.

Liên quan đến ồn ào tình ái của Hiền Hồ với ông Hồ Nhân - CEO Nanogen, nếu nhân vật chính trong vụ việc đến nay vẫn giữ động thái im lặng, thì bà Nguyễn Thị Sơn - mẹ vợ của nam CEO kiêm bà chủ của gia tộc Sơn Kim đã 2 lần lên tiếng thẳng thắn về vấn đề này. 

Lần đầu tiên là ngay sau khi vụ việc xảy ra, bà cho biết đã nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm về những bức ảnh nhạy cảm của con rể nhưng bà chọn cách im lặng. Các con đã có gia đình riêng, bà Sơn chỉ quan tâm nhưng không can thiệp. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định: "Về pháp lý cho đến giờ phút này anh Hồ Nhân và chị Hồng Vân (con gái bà Sơn) vẫn là vợ chồng hợp pháp".

Động thái 'lạ' của bà chủ gia tộc Sơn Kim giữa ồn ào tình ái của con rể với Hiền Hồ, dân mạng đặt dấu hỏi lớn - Ảnh 1
Bài đăng đầu tiên của bà chủ Sơn Kim - Ảnh chụp màn hình

Bà chủ Sơn Kim cũng cho biết thêm thông tin về việc các cháu của bà không muốn đến trường "vì các bạn cứ vào điện thoại xem rồi xì xầm". Bài đăng chia sẻ xúc tích ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề của "Lão phật bà" nhà Sơn Kim đã khiến dân tình hết lời khen ngợi mức độ giàu có, trí thức và cách xử lý tình huống hết sức tinh tế, khéo léo của bà Nguyễn Thị Sơn trước vấn đề riêng của gia đình mình.

Động thái 'lạ' của bà chủ gia tộc Sơn Kim giữa ồn ào tình ái của con rể với Hiền Hồ, dân mạng đặt dấu hỏi lớn - Ảnh 2
Bài đăng lên tiếng lần thứ 2 hiện đã bị xóa khỏi trang cá nhân của lão phật bà tập đoàn Sơn Kim - Ảnh chụp màn hình

Sau ít ngày thì tối 23/3 vừa qua, bà chủ gia tộc Sơn Kim tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan điểm về ồn ào này. Trong bài đăng thứ 2, bà cho biết hiện tại, ông Hồ Nhân và con gái bà - Hồng Vân - vẫn là vợ chồng bình thường, cùng nhau điều hành Nanogen, tương lai thế nào do cả hai quyết định, bà sẽ không can thiệp.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà bài đăng lần này được bà chỉnh sửa cẩn thận đến tận 7 lần. Trong đó, nội dung ẩn ý về Hiền Hồ rằng: "Nhất là những ông U60, còn xương cốt đâu mà kè với gái 25 hè?" cũng bị bà xóa đi trong bài viết. 

Động thái 'lạ' của bà chủ gia tộc Sơn Kim giữa ồn ào tình ái của con rể với Hiền Hồ, dân mạng đặt dấu hỏi lớn - Ảnh 3

Sau nhiều lần chỉnh sửa, lão phật gia của tập đoàn Sơn Kim mới đây đã chính thức xóa hoàn toàn bài đăng này trên trang cá nhân. Động thái bất ngờ trên của người phụ nữ quyền lực nhà Sơn Kim đã khiến không ít dân mạng để ý và bàn luận tán sôi nổi.

Hiện tại trên trang cá nhân của bà "Lão phật gia" nhà Sơn Kim chỉ còn lại bài đăng chia sẻ đầu tiên về lùm xùm của con rể với tựa đề "Im lặng là vàng". Không biết động thái mới nhất này của bà Sơn có ẩn tình gì hay không nhưng dân mạng vẫn đang đổ dồn sự chú ý vào động thái của người trong cuộc.

Động thái 'lạ' của bà chủ gia tộc Sơn Kim giữa ồn ào tình ái của con rể với Hiền Hồ, dân mạng đặt dấu hỏi lớn - Ảnh 4

Về phía đại gia Hồ Nhân, sau khi tin đồn ngoại tình, cặp kè với Hiền Hồ nổ ra, vị CEO này cũng đã lên tiếng và khẳng định cả hai chỉ là mối quan hệ "anh em họ nương tựa vào nhau", còn về phía giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại vẫn chưa có bất kỳ động thái nào ngoài việc "đóng băng" MXH.

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Từ khóa:   Hiền Hồ đại gia Hồ Nhân bà chủ Sơn Kim Sơn Kim Group

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