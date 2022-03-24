Dân mạng "soi" trang phục đánh golf ngắn cũn của Hiền Hồ, mặc thế nào mà bị nằm trong "danh sách đen"?

Hậu trường 24/03/2022 10:34

So với những quy tắc về trang phục sân golf thì quần áo của Hiền Hồ mỗi khi đến nơi đây được cho là vi phạm nội quy và thiếu nghiêm túc.

Được xem là bộ môn thể thao xa xỉ, dành cho giới thượng lưu và được nhiều doanh nhân giàu có ưa chuộng, bộ môn golf những ngày qua bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi được đồn đoán là thiên đường hẹn hò của những mỹ nhân chân dài với đại gia. Thậm chí, nhiều người còn khịa rằng chỉ cần đến đây chơi bộ môn này thì có thể "khởi nghiệp" và đổi đời. 

Dân mạng 'soi' trang phục đánh golf ngắn cũn của Hiền Hồ, mặc thế nào mà bị nằm trong 'danh sách đen'? - Ảnh 1

Nằm trong tâm điểm của bộ môn này chính là Hiền Hồ - người thời gian qua vô cùng chăm chỉ ra sân golf. Không chỉ chăm chỉ ra sân, cô còn chịu khó đầu tư trang phục và thường xuyên khoe những bức hình chơi golf vô cùng xinh xắn lên mạng xã hội. Không rõ nữ ca sĩ đi với ai, thế nhưng trong mọi khoảnh khắc, người ta chỉ thấy giọng ca "Đừng nói tôi điên" check-in một mình tại nơi đây và giấu kín như bưng người đánh golf cùng mình.

Dân mạng 'soi' trang phục đánh golf ngắn cũn của Hiền Hồ, mặc thế nào mà bị nằm trong 'danh sách đen'? - Ảnh 2

Giữa tâm bão dư luận về việc hẹn hò đại gia tại sân golf, trang phục của Hiền Hồ khi đến đây cũng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Theo đó, nếu so với một số quy tắc cho trang phục dành cho golfer (người chơi golf) thì có thể thấy, trang phục của Hiền Hồ mỗi khi đến đây là thiếu nghiêm túc và thậm chí là nằm trong "danh sách đen". 

Dân mạng 'soi' trang phục đánh golf ngắn cũn của Hiền Hồ, mặc thế nào mà bị nằm trong 'danh sách đen'? - Ảnh 3

Trang phục của nữ ca sĩ gốc Đắk Lắk khi ra sân lại mang đến hình ảnh năng động, dễ thương, có lúc lại sang chảnh, quyến rũ. Người đẹp chuộng chân váy ngắn cũn đi cùng áo thun có cổ, tất cao qua gối khoe khéo đôi chân dài miên man. Dù trang phục chơi bộ môn này vô cùng đắt đỏ, thế nhưng dân tình chưa từng trông thấy Hiền Hồ mặc trùng bộ đồ nào khi ra sân golf.

Tuy nhiên, nội quy của câu lạc bộ golf cũng nêu rõ các kiểu đồ không nên mặc, đó là: quần short/váy ngắn trên đầu gối hơn 4 inch (10.16 centimet), quần short đi biển, tracksuit hay legging bó sát… Bên cạnh đó, việc không mang tất kín chân cũng được coi là phạm quy.

Dân mạng 'soi' trang phục đánh golf ngắn cũn của Hiền Hồ, mặc thế nào mà bị nằm trong 'danh sách đen'? - Ảnh 4

Chính vì vậy, mọi trang phục mà Hiền Hồ diện khi đi chơi golf đều là những kiểu trang phục nằm trong "danh sách đen", gây khó khăn cho việc tập luyện, đồng thời cũng không duy trì được hình ảnh lịch sự, sang trọng, ảnh hưởng đến tinh thần của bộ môn thể thao quý tộc này.

Trái với những quy chuẩn về trang phục chơi golf, Hiền Hồ thường xuyên khoe những hình ảnh sexy gợi cảm với váy ngắn cũn cỡn cùng việc để lộ phần da đùi.. Kiểu chân váy này chẳng những khá bất tiện khi chơi thể thao, mà còn dễ đẩy người mặc vào tình huống hớ hênh, kém duyên.

Dân mạng 'soi' trang phục đánh golf ngắn cũn của Hiền Hồ, mặc thế nào mà bị nằm trong 'danh sách đen'? - Ảnh 5

Ngoài chuyện diện váy quá ngắn, Hiền Hồ còn quên một món phụ kiện khá quan trọng, đó chính là tất da chân. Cô nàng thường để lộ khoảng 2/3 đùi, không có phụ kiện che chắn. Thói quen này dễ khiến da bị cháy nắng, và càng tăng khả năng gặp sự cố "lộ hàng". 

Dân mạng 'soi' trang phục đánh golf ngắn cũn của Hiền Hồ, mặc thế nào mà bị nằm trong 'danh sách đen'? - Ảnh 6

Về ồn ào cặp kè với đại gia U60 đã có gia đình, đến thời điểm hiện tại, Hiền Hồ hiện vẫn giữ thái độ im lặng, nữ ca sĩ khóa toàn bộ các trang mạng xã hội của mình, đồng thời tắt tính năng bình luận trên kênh. Về phía đại gia Hồ Nhân, ông khẳng định mình và nữ ca sĩ chỉ là mối quan hệ "anh em họ nương tựa vào nhau".

 

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