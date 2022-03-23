Chỉ một câu nói vu vơ liên quan đến "đại gia", MC Trấn Thành nói gì mà bị nghi "khịa" Hiền Hồ?

Hậu trường 23/03/2022 10:48

Câu "bình luận dạo" vu vơ của Trấn Thành trở thành tâm điểm chú ý vì bất ngờ nhắc đến từ 2 từ "đại gia", nhiều người cho rằng nam MC đang ẩn ý chuyện của Hiền Hồ?

Suốt những ngày này, ồn ào tình ái giữa Hiền Hồ và đại gia U60 đã có vợ - ông Hồ Nhân trở thành chủ đề nóng nhất và gây xôn xao khắp mạng xã hội. Theo lời đồn, sân golf là thiên đường tình ái của nữ ca sĩ này và vị đại gia này, chính vì vậy, tất cả những động thái liên quan đến đại gia hoặc bộ môn thể thao đều nghiễm nhiên trở thành vấn đề nhạy cảm của nhiều người. 

Chỉ một câu nói vu vơ liên quan đến 'đại gia', MC Trấn Thành nói gì mà bị nghi 'khịa' Hiền Hồ? - Ảnh 1

Trên các diễn đàn, dân mạng cũng nhanh chóng "bắt trend" bằng những clip, hình ảnh có liên quan tới những từ khóa này. Chính vì vậy, động thái của MC Trấn Thành khi bất ngờ nhắc đến việc này bỗng khiến anh vướng nhiều nghi vấn đang "cà khịa" Hiền Hồ.

Cụ thể,  khi NSND Việt Anh - người thầy của Trấn Thành - đăng tải hình ảnh lên Facebook cá nhân, nam MC lập tức khen: "Đeo cái này em thấy thầy đẹp trai ghê. Giống đại gia đi đánh tennis".

Chỉ một câu nói vu vơ liên quan đến 'đại gia', MC Trấn Thành nói gì mà bị nghi 'khịa' Hiền Hồ? - Ảnh 2
Chỉ một câu nói vu vơ liên quan đến 'đại gia', MC Trấn Thành nói gì mà bị nghi 'khịa' Hiền Hồ? - Ảnh 3

Tưởng chừng chỉ là một câu bình luận dạo vu vơ, thế nhưng giữa thời điểm nhạy cảm, việc ông xã Hari Won nhắc tới từ "đại gia" và một bộ môn thể thao đã tạo nên những tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng nam MC đang bắt kịp thời cuộc bằng những từ khóa "hot" nhất hiện nay, nhưng "bẻ lái" thay golf bằng tennis.

Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của một bộ phân cư dân mạng, còn việc có ý "cà khịa" Hiền Hồ hay không thì có lẽ chỉ nam danh hài mới biết. Tuy nhiên, MC Trấn Thành sau đó được cho là đã xóa dòng bình luận này đi để tránh gây hiểu lầm. 

Chỉ một câu nói vu vơ liên quan đến 'đại gia', MC Trấn Thành nói gì mà bị nghi 'khịa' Hiền Hồ? - Ảnh 4

Về phần Hiền Hồ và Trấn Thành, nữ ca sĩ từng là đàn em được nam MC dành rất nhiều lời khen ngợi bởi sự "ngây thơ, hiền lành". Thậm chí, Trấn Thành còn từng đòi mua Hiền Hồ về nuôi vì quá đáng yêu và khẳng định nữ ca sĩ sẽ ngây thơ đến năm 80 tuổi: "Không ai có một năng lượng như Hiền Hồ. Hiền Hồ sẽ ngây thơ đến 80 tuổi, quý vị tin tôi!" - Trấn Thành từng chia sẻ. 

Hiền Hồ bình thản phản ứng trước những cơn mưa gạch đá: "Càng chửi thì tôi càng ra nhạc"

Hiền Hồ bình thản phản ứng trước những cơn mưa gạch đá: "Càng chửi thì tôi càng ra nhạc"

Trước việc phải đối diện với bão dư luận, Hiền Hồ khá bình thản và cho biết nếu càng bị chửi thì sẽ càng ra nhạc. Cô cũng từng khẳng định điều mình sợ nhất là không được chú ý nữa chứ không phải việc bị chỉ trích, ném đá.

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