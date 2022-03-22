Tình cũ Công Vinh bất ngờ bênh "anh họ" Hiền Hồ, hé lộ một sự thật phía sau, tung bằng chứng liên quan đến cả Quang Hải

Liên quan đến ồn ào tình ái đang gây xôn xao CĐM, Pha Lê bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ thân thiết 10 năm với vị đại gia cặp kè Hiền Hồ, nữ ca sĩ cũng bênh vực và tiết lộ một sự thật về vị đại gia này.

Liên tiếp những ngày qua, CEO Hồ Nhân và nữ ca sĩ Hiền Hồ là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Theo đó, nữ ca sĩ được cho là "tiểu tam" cặp kè với vị đại gia này dù người này đã có gia đình, kèm theo đó là hàng loạt các bức ảnh tình tứ của cặp đôi liên tục được lan truyền khắp MXH. Ngay sau đó, vị đại gia này đã lên tiếng khẳng định chỉ là anh em họ với Hiền Hồ, tuy nhiên, các khoảnh khắc tình tứ ôm eo kề má của cặp đôi khiến nhiều người không tin được vào lời giải thích bất hợp lý này. Về phía Hiền Hồ, nữ ca sĩ khóa tài khoản MXH và giữ im lặng những ngày qua.

Giữa lúc ồn ào chưa có dấu hiệu dừng lại, tình cũ Công Vinh - nữ ca sĩ Pha Lê bất ngờ có bài viết gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, cô cho biết mình và CEO Hồ Nhân đã quen biết nhau được 10 năm, hiểu rõ cách nhắn tin nói chuyện của đàn anh. Cô tỏ ra bênh vực và cho rằng những đoạn tin nhắn được lan truyền trên MXH là giải mạo bởi không giống với văn phong mà vị CEO này thường nói chuyện với cô. Đoạn tin nhắn với vị đại gia được Pha Lê tung ra. (Ảnh: FBNV) Đính kèm theo đó, Pha Lê cắt chụp lại màn hình đoạn tin nhắn có cả hình ảnh của Quang Hải: "Theo như cách tui quen biết anh Hồ Nhân 10 năm nay thì anh không bao giờ biết gõ tiếng Việt có dấu nha các bạn! Văn phong của anh tui tự tin nhìn đoán cũng được 99%, đó là cái tui dám khẳng định về anh. Cho nên mấy tin nhắn vớ vẩn trôi nổi trên mạng bớt làm màu lại, thấy chuyện hot nên làm quá, quá lên phát gớm! Còn những chuyện riêng tư của ảnh thì tui không bàn!" - nữ ca sĩ viết.

Bài đăng gây chú ý của Pha Lê (Ảnh: chụp màn hình) Bên cạnh đó, cô cũng có dòng chia sẻ dài liên quan đến vấn đề này, nữ ca sĩ cho rằng việc các cô gái xinh đẹp cặp kè đại gia không còn xa lạ gì: "Mấy bạn lên án rồi giảng đạo đức làm như chuyện mới lần đầu xuất hiện, dân chơi thì vẫn chơi, ai khôn thì chơi kín còn ai dại thì lộ, dám chơi thì dám chịu" - Pha Lê đưa ra quan điểm. Cô cũng cho rằng những “tiểu tam” cặp đại gia nên im lặng, không chọc giận đến “chính thất”. Nữ ca sĩ tuyên bố các bà vợ biết hết tất cả những việc làm mờ ám sau lưng mình, chỉ là không muốn lớn chuyện. Đến khi họ tức giận thì mọi chuyện sẽ rất khó tưởng tượng. Cuối bài đăng, tình cũ Công Vinh nói thêm: “Tóm lại mấy nay rần rần mình cũng chẳng ngoại lệ, nhiều chuyện tí vì người quen. Chứ bảo là ngạc nhiên với sốc thì chẳng có gì lạ, chơi như này ngoài kia đầy, xui thôi, đỏ quên đi”. Dưới bình luận, nhiều người bày tỏ về vệc chung quan điểm với nữ ca sĩ trong drama tình ái lần này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc Pha Lê cắt chụp ngay đoạn tin nhắn có Quang Hải là điều không nên, bởi việc này cũng có thể khiến nam cầu thủ bị ảnh hưởng theo. Hiện tại, ồn ào tình ái giữa Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.

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