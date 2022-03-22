Lộ thêm loạt ảnh ôm hôn tình tứ của cặp 'anh em nương tựa' Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân, lần này khó mà chối cãi?

Hậu trường 22/03/2022 09:44

Hàng loạt bức ảnh ôm hôn thắm thiết của "anh em nương tựa" Hiền Hồ và đại gia U60 được phát tán khiến dân mạng dậy sóng.

Những ngày qua, ông ào tình ái của ca sĩ Hiền Hồ gây bùng nổ khắp cõi mạng. Mới đây nhất, loạt ảnh của nữ ca sĩ ôm hôn tình tứ bên CEO Hồ Nhân tiếp tục bị tung lên khắp các trang mạng gây nhiều sự chú ý. Mặc dù trước đó, phía đại gia U60 đã phủ nhận mối quan hệ yêu đương với Hiền Hồ và cho biết giữa 2 người chỉ là "anh em họ nương tựa nhau" nhưng netizen vẫn bàn tán không ngớt về chuyện tình cảm của hai người.

Lộ thêm loạt ảnh ôm hôn tình tứ của cặp 'anh em nương tựa' Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân, lần này khó mà chối cãi? - Ảnh 1
Hình ảnh Hiền Hồ cùng CEO Hồ Nhân vai kề vai chụp ảnh tình tứ sau bữa tối sang chảnh - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chụp "mới keng" được tung này cho thấy, Hiền Hồ và đại gia nổi tiếng vai kề vai và không ngần ngại trao nhau nụ hôn khiến người xem chấn động. Đến nước này, chắc hẳn cặp "anh em họ" cũng khó lòng chối cãi về mối quan hệ thân mật trên mức bình thường của mình.

Lộ thêm loạt ảnh ôm hôn tình tứ của cặp 'anh em nương tựa' Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân, lần này khó mà chối cãi? - Ảnh 2 
Lộ thêm loạt ảnh ôm hôn tình tứ của cặp 'anh em nương tựa' Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân, lần này khó mà chối cãi? - Ảnh 3
Cặp đôi tay trong tay, không ngại chụp hình tình tứ, ôm hôn thân thiết - Ảnh: Internet

Giữa bão tình ái ồn ào, Hiền Hồ vẫn chọn cách giữ im lặng và âm thầm khóa toàn bộ các trang mạng xã hội của mình. Về phần CEO Hồ Nhân, giờ đây ông cũng đành im lặng, không còn nói nên lời trước loạt hình ảnh mới bị phát tán.

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