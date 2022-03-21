Hiền Hồ bị 'đào' lại khoảnh khắc sánh đôi cùng đại gia U60 trong đám cưới Duy Mạnh từ 2 năm trước

Thời điểm hai năm trước, khi những bức ảnh về đám cưới Duy Mạnh được tung ra, nhiều netizen không biết gì còn vô tư "đẩy thuyền" cho cặp đôi Hiền Hồ và Quang Hải.
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Những ngày qua, thông tin về việc Hiền Hồ có mối quan hệ tình cảm với đại gia Hồ Nhân là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trên mạng xã hội. Sự việc liên tục xuất hiện các tình tiết mới khiến cho dân tình lúc nào cũng trong trạng thái hồi hộp ngóng chờ.
Mới đây, các"thám tử mạng" đã nhanh tay "đào" lại được một chi tiết vô cùng bất ngờ về cặp đôi này trong đám cưới của cầu thủ Duy Mạnh từ tận... 2 năm về trước, tức năm 2020. Qua đoạn clip này, có thể thấy ông Hồ Nhân có mối quan hệ khá thân thiết với các cầu thủ Việt Nam, sau khi ông bắt tay với các cầu thủ Mạch Ngọc Hà, Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh,... thì hiền Hồ bỗng dưng xuất hiện ở ngay bên cạnh.
Khi ống kính lia tới cận mặt Hiền Hồ, nữ ca sĩ còn cười và đưa tay lên xua tỏ ý đừng quay mặt mình. Hành động này khiến các netizen cảm thấy khá lạ vì nếu không có chuyện gì thì một người nổi tiếng như cô sẽ chẳng ngại ngùng như thế khi đi ăn cưới một cầu thủ.
Khi cảnh quay chuyển tới đoạn ở bàn tiệc, Hiền Hồ đã rời xa đại gia Hồ Nhân mà tỏ ra khá thân thiết với Quang Hải, hai người còn nói chuyện khá ăn ý và chụp ảnh với người hâm mộ. Cũng chính vì khoảnh khắc này mà fan của cả 2 từng một thời "đẩy thuyền" cặp đôi.