3 điểm 'sương sương' nhưng đủ 'dìm' sự nghiệp của Hiền Hồ: Ý nghĩa cụm từ 'anh em nương tựa' được nâng lên tầm cao mới, chỉ có tai tiếng là tồn tại mãi!

Hậu trường 22/03/2022 10:03

Scandal "anh em nương tựa" của nữ ca sĩ Hiền Hồ chưa đến hồi kết nhưng danh tiếng, hình ảnh và thậm chí là sự nghiệp ca hát của giọng ca sinh năm 1997 này được CĐM đồn đoán sẽ khó lòng vực dậy được.

Nhưng ngày gần đây, scandal "trà xanh" "trà đào" của nữ ca sĩ Hiền Hồ bất ngờ bùng nổ. Chỉ sau 1 đêm, hàng loạt ồn ào đã bủa vây giọng ca sinh năm 1997 vì tin đồn cặp kè đại gia U60 đã có vợ con đề huề.

Theo đó, nhiều cư dân mạng chỉ rõ giọng ca đến từ Đắk Lắk có mối quan hệ tình cảm với một vị đại gia. Tuy nhiên, phía đại gia này lại khẳng định cả hai chỉ là "anh em họ", "anh em nương tựa" khiến dư luận thêm phần hoài nghi.

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Hiền Hồ và người 'anh nương tựa' đang gây bão mạng - Ảnh: Internet

Ngay sau phát ngôn xác định mối quan hệ với Hiền Hồ, hàng loạt ảnh tình tứ "cộp mác" "anh em nương tựa" đã được chia sẻ rầm rộ lên các hội nhóm trên Facebook khiến netizen không ngừng mỉa mai "anh em họ kiểu gì lạ thế". 

Đến hiện tại, dù thực hư vẫn chưa được làm rõ, song netizen chắc mẩm sự nghiệp của Hiền Hồ trong thời gian tới sẽ "lắm chông gai" "phủ ồn ào" vì 4 yếu tố dười đây:

Nhiều sao Việt đình đám "vô cớ" bị réo tên giữa đêm

Tại thời điểm nổ ra ồn ào, nam doanh nhân U60 - anh họ "nương tựa" của Hiền Hồ vẫn "bình an vô sự", bởi Cường Đôla và thiếu gia Minh Hải (bạn trai cũ Hòa Minzy) mới là 2 cái tên bị réo gọi.

Theo đó, trên các diễn đàn mạng, nhiều tin đồn cho rằng Hiền Hồ là tiểu tam chen chân khiến cho Hòa Minzy và Minh Hải chia tay dù đã có với nhau 1 mặt con. Sự việc bị đẩy lên cao trào khi kế đó, lại có lùm xùm khẳng định gia đình Cường Đôla lục đục vì "trà xanh". Và không ai xa lại - Hiền Hồ tiếp tục bị đưa vào "tầm ngắm".

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Cường Đô La, Hòa Minzy có dòng trạng thái ngay giữa đêm, khẳng định chằng có 'tiểu tam' nào ở đây cả - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, ngay trong đêm nổ ra scandal. cả Hòa Minzy và đại gia phố núi đều đã đồng loạt treo trạng thái trên MXH khẳng định tin đồn là vô căn cứ. Theo đó, "mẹ cu Bo" tuyên bố chia tay với bạn trai vì lý do khác, khẳng định không chuyện bị tiểu tam phá hoại.

Về phía Cường Đôla, nam doanh nhân cũng khẳng định "gia đạo yên ấm" và cho biết đang vi vu cùng bà xã Đàm Thu Trang.

Mặc dù được minh oan, song không ít người vẫn có cái nhìn khác về nữ ca sĩ Hiền Hồ, bởi "không có lửa, làm sao có khói".

Ồn ào vừa bung bét, nhân vật chính đã khóa vội MXH 

Theo đó, ngay khi chưa rõ thực hư ra sao, Hiền Hồ đã khóa vội trang Fanpage hàng triệu lượt theo dõi. Động thái này của cô khiến công chúng thêm nghi và đặt ra nhiều câu hỏi về việc có chăng Hiền Hồ đang "lo lắng".

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Giọng ca Em Ngày Xưa Khác Rồi đã khóa MXH dù thực hư chưa đến hồi kết - Ảnh: Internet

Chưa kể, ngay hôm sau, tài khoản instagram của nữ ca sĩ cũng được bật chế độ riêng tư, không còn công khai tương tác với người hâm mộ như trước đó.

Thay vì lên tiếng, chủ nhân bản hit Gặp Nhưng Không Ở Lại lựa chọn im lặng. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng việc "bơ triệt để" này lại khiến Hiền Hồ nhận thêm nhiều chỉ trích.

Nói cách khác, CĐM cho rằng phải chăng học trò cũ của Tóc Tiên đang "có tật thì giật mình".

Netizen đặt dấu hỏi lớn về những màn "khoe của" trước đó

Nhà to, xe đẹp, hàng hiệu... là những thứ mà Hiền hồ từng khiến CĐM ngưỡng mộ và nể phục tài năng kiếm tiền, chạy show.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, dân mạng càng thêm hoài nghi và khó lòng tin tưởng vào việc cô "tự lực cánh sinh. Trên các diễn đàn MXH, không ít netizen mỉa mai việc Hiền Hồ đang có đại gia để "nương tựa" khi mà tiền bạc, vật chất và đời sống tinh thần của người đẹp cứ như diều gặp gió.

Giọng ca Đắk Lắk thường xuyên đăng ảnh có mặt ở sân golf, mua siêu xe 13 tỷ và thể hiện lộ liễu mình là một tay chơi hàng hiệu. 

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Hàng hiệu ngập trang cá nhân của Hiền Hồ - Ảnh: FBNV

Hiện, phía Hiền Hồ vẫn giữ im lặng và chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến ồn ào nói trên. Chưa rõ scandal này sẽ đi về đâu, song hình ảnh một nữ nghệ sĩ ngây ngô, tài năng mà Hiền Hồ xây dựng bấy lâu nay có nguy cơ đứng trên bờ vực thẳm.

Hiền Hồ bị 'đào' lại khoảnh khắc sánh đôi cùng đại gia U60 trong đám cưới Duy Mạnh từ 2 năm trước

Hiền Hồ bị 'đào' lại khoảnh khắc sánh đôi cùng đại gia U60 trong đám cưới Duy Mạnh từ 2 năm trước

Thời điểm hai năm trước, khi những bức ảnh về đám cưới Duy Mạnh được tung ra, nhiều netizen không biết gì còn vô tư "đẩy thuyền" cho cặp đôi Hiền Hồ và Quang Hải.

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