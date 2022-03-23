Trước việc phải đối diện với bão dư luận, Hiền Hồ khá bình thản và cho biết nếu càng bị chửi thì sẽ càng ra nhạc. Cô cũng từng khẳng định điều mình sợ nhất là không được chú ý nữa chứ không phải việc bị chỉ trích, ném đá.

Vụ việc Hiền Hồ cặp kè với đại gia U60 đã có vợ hiện đang là chủ đề khiến nhiều người quan tâm và bàn luận nhất. Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" vướng phải ồn ào và đối diện với bão dư luận, chính vì vậy, những phát ngôn của Hiền Hồ về vấn đề này đang được CĐM chia sẻ trở lại với tốc độ chóng mặt. Theo đó, trước việc bị chỉ trích, ném đá, Hiền Hồ khá bình thản và cho rằng đây là điều bình thương, nữ ca sĩ từng cho biết: "Em không lên tiếng giải thích đâu, em chỉ biết là người ta càng chửi thì em sẽ ra nhạc thôi. Mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi, em cũng đâu thể nào ngăn những suy nghĩ của mọi người".

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Hiền Hồ cũng khẳng định điều mà cô sợ nhất khi làm nghệ thuật đó chính là không được chú ý nữa. Nữ ca sĩ cho biết bản thân không sợ chị chỉ trích, ném đá mà chỉ sợ không còn được chú ý nữa: "Khi một người làm gì người ta cũng không để ý nữa thì đó là điểm rơi rồi. Tôi không muốn như thế một tí nào. Thường mọi người muốn để ý ngoài lề thì mọi người cứ để ý thôi. Không sao. Nói thị phi cũng được miễn là mọi người vẫn còn để ý đến mình, mọi người vẫn chú tâm. Đó không phải là mọi người ghét, mà là muốn để ý thôi" - nữ ca sĩ chia sẻ. Trước đó, ngay khi The Voice vừa kết thúc, Hiền Hồ đã vướng ồn ào bị chụp ảnh hẹn hò với Soobin Hoàng Sơn. Ngay sau vụ việc, cô bất ngờ bị HLV Tóc Tiên cạch mặt và ẩn ý cho rằng chính Hiền Hồ là người đã sắp đặt, "gài bẫy" để tung ra ảnh chụp lén này nhằm đánh bóng tên tuổi.

Sau 1 thời gian im lặng, Hiền Hồ đã lên tiếng trải lòng về ồn ào này, cô tâm sự: "Không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng Hiền là người trong cuộc. Thông qua chuyện này, Hiền thấy dù đúng dù sai, có hay không thì người thiệt thòi nhất vẫn là con gái. Ở thời điểm đó, ngoài việc xin lỗi ra, Hiền không còn biết mình phải làm gì nữa. Lúc đó Hiền không có sự bảo vệ nào đằng sau lưng cả. Hiền chỉ biết nói lời xin lỗi để xoa dịu dư luận, xoa dịu những người thân yêu". Ở thời điểm hiện tại, Hiền Hồ hiện vẫn giữ thái độ im lặng trước trước ồn ào cặp kè với đại gia U60 đã có gia đình, nữ ca sĩ cũng đã khóa toàn bộ các trang mạng xã hội của mình, đồng thời tắt tính năng bình luận trên kênh YouTube. Về phía đại gia Hồ Nhân, ông khẳng định mình và nữ ca sĩ chỉ là mối quan hệ "anh em họ nương tựa vào nhau".

Hiền Hồ nghẹn ngào nói về ồn ào tình ái: "Dù đúng, dù sai, người thiệt thòi nhất vẫn là con gái" Đây không phải lần đầu Hiền Hồ vướng vào ồn ào tình ái, những trải lòng của cô về việc này đang được CĐM chia sẻ với tốc độ chóng mặt và dành sự quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-binh-than-phan-ung-truoc-nhung-con-mua-gach-da-cang-chui-thi-toi-cang-ra-nhac-457558.html