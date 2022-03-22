Hiền Hồ nghẹn ngào nói về ồn ào tình ái: "Dù đúng, dù sai, người thiệt thòi nhất vẫn là con gái"

Đây không phải lần đầu Hiền Hồ vướng vào ồn ào tình ái, những trải lòng của cô về việc này đang được CĐM chia sẻ với tốc độ chóng mặt và dành sự quan tâm.

Liên tiếp những ngày qua, ồn ào tình ái giữa Hiền Hồ với đại gia Hồ Nhân là vấn đề khiến nhiều người quan tâm nhất. Theo đó, một loạt hình ảnh thân thiết của cả hai bất ngờ được lan truyền với tốc độ chóng mặt, khi một người là ca sĩ đình đám, một người là đại gia lớn tuổi đã có vợ. Trước lùm xùm này, ông Hồ Nhân khẳng định đây chỉ là mối quan hệ "anh em họ nương tựa vào nhau", về phía Hiền Hồ, nữ ca sĩ giữ im lặng trước vụ việc. Đây cũng không phải lần đầu Hiền Hồ vướng vào ồn ào tình ái liên quan đến vấn đề đạo đức. Mới đây, CĐM tiếp tục đào lại nhiều phát ngôn gây tranh cãi của Hiền Hồ trong quá khứ, trong đó có clip cô trải lòng sau ồn ào hẹn hò với ca sĩ Soobin Hoàng Sơn.

Còn nhớ vào thời điểm vừa mới bước ra khỏi cuộc thi The Voice, Hiền Hồ đã vướng vào ồn ào lớn gây xôn xao dư luận suốt một thời gian. Theo đó, nửa đêm, MXH bất ngờ tràn ngập hình ảnh Hiền Hồ và Soobin hẹn hò, đi xem phim ở rạp. Tuy nhiên, điều đáng nói, rất nhiều nghi vấn cho rằng Hiền Hồ đã "cố tình" gài người đến chụp ảnh để tin tức hẹn hò được công khai, lấy danh tiếng. Ngay sau đó, Tóc Tiên cũng bất ngờ lên tiếng ẩn ý việc học trò "giả tạo" "cố tình dàn dựng một vở kịch bài bản". Từ đây, nghi vấn Hiền Hồ "dàn dựng" và để lộ clip gần gũi với Soobin Hoàng Sơn được cho là chính xác. Sau lùm xùm, Tóc Tiên hoàn toàn cạch mặt học trò, hủy theo dõi cô trên instagram đồng thời cả hai không còn là bạn bè trên facebook.

Sau 1 thời gian im lặng, Hiền Hồ đã lên tiếng trải lòng về ồn ào này, cô tâm sự: "Không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng Hiền là người trong cuộc. Thông qua chuyện này, Hiền thấy dù đúng dù sai, có hay không thì người thiệt thòi nhất vẫn là con gái. Ở thời điểm đó, ngoài việc xin lỗi ra, Hiền không còn biết mình phải làm gì nữa. Lúc đó Hiền không có sự bảo vệ nào đằng sau lưng cả. Hiền chỉ biết nói lời xin lỗi để xoa dịu dư luận, xoa dịu những người thân yêu". Còn ở thời điểm hiện tại, khi vướng scandal cặp kè với đại gia U60 đã có gia đình, Hiền Hồ vẫn giữ im lặng. Cô đã khóa toàn bộ các trang mạng xã hội của mình, đồng thời tắt tính năng bình luận trên kênh YouTube. Trong khi đó, mẹ vợ của vị đại gia – mẹ vợ của ông Hồ Nhân cho biết: "Về pháp lý cho đến giờ phút này anh Hồ Nhân và chị Hồng Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp". Bà cũng cho biết các cháu của mình đang rất buồn và không muốn đến trường vì bị bạn bè xì xào bàn tán.

Tóc Tiên có động thái bất ngờ giữa bão tin đồn "yêu đại gia, làm tiểu tam" của "học trò cưng" Hiền Hồ Động thái của Tóc Tiên cùng dàn học trò The Voice 2017 khiến dân tình lại được dịp nhắc lại câu chuyện tình ái ồn ào năm nào của Hiền Hồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-nghen-ngao-noi-ve-on-ao-tinh-ai-du-dung-du-sai-nguoi-thiet-thoi-nhat-van-la-con-gai-457360.html