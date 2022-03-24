Bà chủ gia tộc Sơn Kim vừa lên tiếng vụ "đại gia - tiểu tam" ít phút sau liền xóa đi nội dung quan trọng nhất liên quan đến Hiền Hồ?

Động thái xóa đi nội dung ẩn ý về Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân của bà chủ gia tộc Sơn Kim hiện đang gây xôn xao cõi mạng.
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Những ngày qua, ồn ào cặp kè đại gia của Hiền Hồ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, giữa tâm bão dư luận, bà Nguyễn Thị Sơn - nhà sáng lập Sơn Kim Group từng lên tiếng về vấn đề này. Đến tối ngày 23/3, bà chủ Sơn Kim một lần nữa tiếp tục lên tiếng và thu hút nhiều sự chú ý của dân tình.
Theo đó, trên trang cá nhân, bà Nguyễn Thị Sơn cho biết vì bà liên tục bị nhắc tên trong những ồn ào gần đây, thế nên, bà đành phải tiếp tục một lần nữa nói rõ. Bà chủ Sơn Kim cho biết iện tại, ông Hồ Nhân và con gái bà - Hồng Vân - vẫn là vợ chồng bình thường, cùng nhau điều hành Nanogen, tương lai thế nào do cả hai quyết định, bà sẽ không can thiệp.
Trong đó, đáng chú ý, cuối dòng trạng thái, bà chủ gia tộc Sơn Kim bất ngờ ẩn ý nhắc đến Hiền Hồ với danh xưng "gái 25": "Nhất là những ông U60, còn xương cốt đâu mà kè với gái 25 hè?. Câu nói của bà được cho là đang nhắc đến ông Hồ Nhân và Hiền Hồ trong ồn ào tiểu tam gần đây.
Tuy nhiên, nhiều người phát hiện bài viết sau khi đăng tải đã được bà Nguyễn Thị Sơn chỉnh sửa đến 7 lần. Trong đó, đoạn nội dung ẩn ý về Hiền Hồ cũng đã bị bà xóa đi trong lần chỉnh sửa thứ 3. Động thái này của bà Nguyễn Thị Sơn khiến nhiều người không khỏi thắc mắc và bàn luận.
Toàn bộ nội dung tâm thư của bà Nguyễn Thị Sơn như sau:
CHỈ LÀ BÀ LÃO THÔI
* Tại sao mình nhận mình là bà lão
1. Tuổi đã 73 (thuộc diện xưa nay hiếm), tóc đã bạc trắng, mắt đã mờ, lưng đã khòm...
2. Đông con, đông cháu (10 cháu nội và ngoại)
3. Cháu nội đích tôn Hoàng Việt năm nay 27 tuổi, đã bắt đầu tham gia quản lý doanh nghiệp rồi thì bà nội phải già là đúng rồi.
* Mấy hôm nay, trên mạng xã hội nhắc tên bà lão nhiều quá, bà lão bị hắt hơi, muốn im lặng cũng không được. Xin có vài lời nói thêm nè.
4. Bà lão không dám nhận mình là "lão phật gia" đâu, bà lão chỉ là bà lão thôi (mà cũng không phải lão bà nhé), đôi khi đảo chữ là khác nghĩa đấy.
5. Anh Hồ Nhân vẫn là Chủ tịch HĐQT của Nanogen, anh ấy muốn tập trung vào sản xuất và nghiên cứu khoa học ngành sinh dược học. Chị Hồng Vân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp nhân, lo việc quản trị và kinh doanh.
6. Vợ chồng sống với nhau vừa là duyên vừa là nghĩa, tương lai thế nào do họ quyết định, bà lão không muốn can thiệp mà cũng không thể can thiệp. Nhưng cho đến hôm nay anh chị Nhân - Vân vẫn là vợ chồng bình thường. Họ đang cùng nhau tập trung cho công việc của Nanocovax theo yêu cầu của Bộ y tế.
* Cho bà lão nói nhỏ nè, trốn vợ đi chơi với người khác là sai rồi, nhưng có cần hơi một chút phải bỏ nhau không?? Mọi người có đồng tình với quan điểm của bà lão không?? Nhất là những ông U60, còn xương cốt đâu mà kè với gái 25 hè???
Nguyễn Thị Sơn
23.3.2022
Bà Nguyễn Thị Sơn được biết đến là người sáng lập Sơn Kim Group - là một nữ cường nhân thực sự của giới kinh doanh Việt Nam. Ông Hồ Nhân trong lùm xùm tiểu tam - đại gia của Hiền Hồ gần đây là con rể của bà Nguyễn Thị Sơn. Đến nay, bà chủ Sơn Kim đã 2 lần lên tiếng về ồn ào này, còn về phía vợ ông Hồ Nhân - chị Hồng Vân đến nay vẫn giữ im lặng và chưa từng lên tiếng về ồn ào của chồng.