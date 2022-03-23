Hiền Hồ: 'Hồng nhan bạc tỷ là chuyện bình thường'

Hậu trường 23/03/2022 15:38

Nữ ca sĩ Hiền Hồ từng tiết lộ bản thân cảm thấy vô cùng bình thường với vấn đề "hồng nhan bạc tỷ" vì người đẹp đi với với người giàu thì rất xứng đôi.

Nhân vật "hot" nhất mạng xã hội hiện tại không ai khác chính là Hiền Hồ. Những ngày vừa qua, scandal tình ái của cô và đại gia U60 là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên MXH lẫn ngoài đời thật. Vì vậy, nhiều thông tin bên lề của hai nhân vật chính trong câu chuyện này lẫn hành động của họ trong quá khứ đều bị "đào" lại.

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Những phát ngôn trong quá khứ của Hiền Hồ liên tiếp bị 'đào' lại - Ảnh: Internet

Bên cạnh những thông tin như giá cát-xê của Hiền Hồ hay ai là người đã tung ra bộ ảnh thân mật của nữ ca sĩ và vị đại gia kia thì những phát ngôn "để đời" trước đây của cô đều bất ngờ "nóng" trở lại. Cụ thể, cư dân mạng đã phát hiện ra trong một chương trình trước đây, nữ ca sĩ từng công khai chuyện người đẹp và đại gia.

Cụ thể, khi Hiền Hồ được hỏi về câu nói "hồng nhan bạc phận" thì cô đã trả lời: “Em thấy bây giờ hồng nhan bạc tỷ chứ bộ. Bây giờ những người đẹp thường đi đối với người có tài, em cảm giác vậy, em thấy rất ngưỡng mộ. Cho nên hồng nhan bạc tỷ là chuyện bình thường, không có bạc phận đâu”.

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Hiền Hồ cho rằng chuyện người đẹp được các đại gia chăm sóc và lo lắng cho là chuyện hết sức bình thường - Ảnh: Internet

Không những vậy, cũng trong buổi phỏng vấn này, nữ ca sĩ cho rằng chuyện người đẹp được các đại gia chăm sóc và lo lắng cho là chuyện hết sức bình thường, không có gì phải bàn cãi cả. Tuy những câu trả lời này đã là quá khứ nhưng lại "vô tình" trùng khớp với tình trạng hiện tại của cô và vị đại gia U60 kia.

Lộ bằng chứng Hiền Hồ công khai hẹn hò đại gia U60 với gia đình

Lộ bằng chứng Hiền Hồ công khai hẹn hò đại gia U60 với gia đình

Chi tiết này cho thấy mối quan hệ của Hiền Hồ và vị đại gia U60 này thực chất đã được bạn bè và người thân của nữ ca sĩ biết từ trước.

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