Lộ bằng chứng Hiền Hồ công khai hẹn hò đại gia U60 với gia đình

Hậu trường 23/03/2022 14:33

Chi tiết này cho thấy mối quan hệ của Hiền Hồ và vị đại gia U60 này thực chất đã được bạn bè và người thân của nữ ca sĩ biết từ trước.

Những ngày qua, tin tức Hiền Hồ và doanh nhân Hồ Nhân có mối quan hệ tình cảm đã làm dư luận "đứng ngồi không yên" khi mà hàng loạt ảnh thân mật của hai người bị rò rỉ liên tục trên MXH. Tuy vị đại gia này đã lên tiếng làm rõ mối quan hệ của ông và Hiền Hồ chỉ là "anh em họ" và "nương tựa lẫn nhau" mà thôi nhưng hầu hết mọi người đều không tin vào lời giải thích này.

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Cành đào, bộ sofa, cửa sổ, màu tường và cả độ dài tóc của Hiền Hồ trong hai khoảnh khắc này là hoàn toàn trùng khớp với nhau - Ảnh: Internet

Mới đây, các "thám tử mạng" đã bất ngờ tìm được bằng chứng cho thấy Hiền Hồ và vị đại gia U60 này đã công khai đón Tết cùng nhau. Chi tiết này cũng đã chỉ ra rằng rất có thể người thân và bạn bè của nữ ca sĩ đã biết về mối quan hệ của cô và doanh nhân này.

Theo đó, một đoạn video hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH với nội dung là một người em đã đến nhà riêng của Hiền Hồ để chúc Tết cô, điều đáng nói là cách bày trí của căn nhà này giống hệt với background trong bức ảnh mà nữ ca sĩ chụp với CEO Nanogen.

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Hiền Hồ vẫn chưa lên tiếng về scandal tình ái với đại gia U60 - Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, mặc cho nhiều lời đồn đoán, phía Hiền Hồ hay ê-kíp của cô vẫn chưa công khai phản hồi lại bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, có thể thấy sự nghiệp của cô đã bị tổn thất nặng nề khi hình tượng bấy lâu xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ và bị hủy bỏ show khi ngày diễn đã cận kề.

Hiền Hồ chuẩn bị tung MV mới giữa scandal tình ái với đại gia U60?

Hiền Hồ chuẩn bị tung MV mới giữa scandal tình ái với đại gia U60?

Sự im lặng bất thường của Hiền Hồ giữa "bão" scandal với đại gia U60 khiến nhiều người cho rằng phải chăng nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho ra mắt một MV ca nhạc mới.

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