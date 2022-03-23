Hiền Hồ chuẩn bị tung MV mới giữa scandal tình ái với đại gia U60?

Sự im lặng bất thường của Hiền Hồ giữa "bão" scandal với đại gia U60 khiến nhiều người cho rằng phải chăng nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho ra mắt một MV ca nhạc mới.

Kể từ khi những bức ảnh thân mật của Hiền Hồ và doanh nhân Hồ Nhân bị lan truyền trên MXH, nữ ca sĩ và ê-kíp của cô vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về sự việc này. Tuy vị đại gia U60 này đã lên tiếng khẳng định hai người chỉ là "anh em họ" và chỉ "nương tựa nhau" nhưng dựa vào các cử chỉ thân mật của cả hai trong loạt ảnh này, công chúng không có mấy phần tin tưởng.

Hình ảnh thân mật của Hiền Hồ và 'anh họ' đang 'nương tựa nhau'

Giữa lúc scandal mới này vẫn còn "nóng bỏng tay", cư dân mạng đã "đào" lại một đoạn phỏng vấn của cô vào thời điểm 5 năm trước, khi mà cô vướng vào ồn ào hẹn hò cùng Soobin Hoàng Sơn. Khi đó, nhiều người cho rằng cô đã lợi dụng chuyện hẹn hò với nam ca sĩ để đánh bóng cho MV sắp ra mắt của mình, thậm chí sự việc leo lên cao trào khi mà Tóc Tiên - HLV của Hiền Hồ trong The Voice thẳng thắn "cạch mặt" cô vì vấn đề này.

Hiền Hồ bày tỏ không quan tâm tới những gì cư dân mạng đang bàn tán

Theo nội dung trong clip, Hiền Hồ không hề tỏ ra căng thẳng hay quan tâm gì về những gì mà công chúng đang nói về mình, cô còn mạnh dạn tuyên bố rằng: "Người ta càng chửi thì em càng ra nhạc". Cũng chính câu trả lời này của nữ ca sĩ đã khiến cô bị fan của Soobin Hoàng Sơn lẫn các khán giả khác phải tức giận.

Hiền Hồ từng bị nghi dùng chuyện hẹn hò với Soobin Hoàng Sơn để PR cho MV mới của mình vào năm 2017

Quay lại thời điểm hiện tại, sự im lặng của Hiền Hồ một lần nữa khiến nhiều người hoài nghi rằng liệu cô có đang áp dụng "chiêu thức cũ" để ra sản phẩm âm nhạc mới hay không. Tuy nhiên, trước cơn bão đòi "phong sát" Hiền Hồ của công chúng, liệu rằng sản phẩm mới của cô có được đón nhận như những lần trước đó hay không?

Nhiều người đang đòi 'phong sát' Hiền Hồ vì scandal lần này của cô

Ảnh: Internet

Tranh cãi về cát-xê 'khủng' của Hiền Hồ: Người cho rằng giá 'khống', kẻ tin tưởng hết mực Sau khi mức cát-xê khủng của Hiền Hồ được tiết lộ, nhiều cư dân mạng đã tranh cãi về độ xác thực của thông tin này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-chuan-bi-tung-mv-moi-giua-scandal-tinh-ai-voi-dai-gia-u60-457600.html