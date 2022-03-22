Hiền Hồ: 'Tôi rất vui và sẵn sàng làm mẹ đơn thân'

Nữ ca sĩ Hiền Hồ từng khẳng định trên một chương trình truyền hình rằng cô sẽ rất vui và sẵn sàng trở thành một người mẹ đơn thân.

Scandal tình ái của Hiền Hồ và vị đại gia U60 thời gian qua đã khiến cho mạng xã hội một phen xôn xao. Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hàng loạt hình ảnh thân thiết của nữ ca sĩ và vị đại gia này liên tục được tung ra.

Scandal tình cảm của Hiền Hồ và đại gia U60 hiện đang rất 'hot' trên MXH

Liên quan đến vấn đề tình cảm của Hiền Hồ, mới đây cộng đồng mạng đã "đào" lại được vào tháng 7/2019, trong một chương trình truyền hình, nữ ca sĩ từng tiết lộ sẽ sẵn sàng làm mẹ đơn thân, cô nói: "Tôi mơ ước lấy chồng và sinh hai đứa con. Nhưng nếu có thể tôi sẽ rất vui và sẵn sàng đón nhận khi trở thành single mom (mẹ đơn thân).

Tôi hơi mông lưng về chuyện tình yêu vì bây giờ rất dễ xảy ra chuyện hợp tan. Hiện giờ tôi đã 22 tuổi và đã trải qua một vài mối tình chóng vánh, nhận được nhiều kết quả nên tôi cảm giác mông lung trong chuyện tình cảm".

Hiền Hồ tiết lộ bản thân sẽ rất vui và sẵn sàng trở thành mẹ đơn thân

Ngoài ra, Hiền Hồ còn bày tỏ, nếu như có thể kết hôn cùng một người hiểu mình mà mình cũng hiểu người đó thì thật sự là quá tốt. Tuy nhiên, cô lại cảm thán rằng những mối tình mà cô từng trải qua đều khá ngắn ngủi, khiến cô khá hụt hẫng.

"Nếu lấy được một người mà chính mình hiểu người đó và người đó hiểu mình thì tốt, nhưng tôi lại cảm giác 'suốt một cuộc đời tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi' hình như vận vào tất cả các mối quan hệ vậy." - Hiền Hồ nói.

Quan điểm hôn nhân của Hiền Hồ là tìm được một người hiểu mình mà mình cũng hiểu họ

Ảnh: Internet

Thì ra Hiền Hồ đã 'nương tựa' đại gia U60 được 4 năm? Những điểm trùng hợp đến mức khó tin này khiến cho công chúng tin rằng mối quan hệ của Hiền Hồ và vị đại gia U60 đã kéo dài được 4 năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-toi-rat-vui-va-san-sang-lam-me-don-than-457412.html