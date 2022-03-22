Thì ra Hiền Hồ đã 'nương tựa' đại gia U60 được 4 năm?

Những điểm trùng hợp đến mức khó tin này khiến cho công chúng tin rằng mối quan hệ của Hiền Hồ và vị đại gia U60 đã kéo dài được 4 năm.

Thời gian gần đây, MXH được dịp xôn xao khi nữ ca sĩ Hiền Hồ và doanh nhân Hồ Nhân bị tung ra liên tục các bức ảnh thân mật và mùi mẫn. Dù cho phía vị đại gia này đã lên tiếng cả hai chỉ là đang "nương tựa" nhau mà thôi nhưng cộng đồng mạng tỏ ra không tin tưởng với lời giải thích này.

Đại gia U60 và Hiền Hồ cùng 'nương tựa' nhau thật thân thiết vào dịp năm mới 2021

Qua những bức ảnh thân mật của Hiền Hồ và doanh nhân Hồ Nhân bị "rò rỉ" trên MXH thời gian qua, công chúng cho rằng cặp đôi đã "nương tựa" được khoảng 3 năm. Tuy nhiên, qua những chi tiết vừa được các "thánh soi" phát hiện ra đây, thời gian mà hai người ở bên nhau thật ra còn lâu hơn như vậy.

Những điểm trung hợp giữa video trên TikTok của Hiền Hồ và bức ảnh chụp chung với doanh nhân Hồ Nhân

Theo đó, trên tài khoản TikTok của Hiền Hồ vào năm 2019, nữ ca sĩ từng đăng tải một đoạn clip nhảy vui nhộn nhân dịp Trung Thu. Tuy nhiên, chiếc váy mà cô diện trong video này và cả độ dài tóc lẫn trang sức đều giống với bức ảnh mà cô tỏ ra thân thiết với vị đại gia kia.

Cặp đôi bị bắt gặp đi đánh golf chung vào năm 2020

Từ những chi tiết trên, netizen tin rằng, thời điểm mà hai người chụp ảnh lẫn lúc clip kia được đăng tải là cùng một thời gian với nhau. Vì vậy, rất có thể Hiền Hồ và vị đại gia này đã bên nhau được khoảng 4 năm rồi.

Ảnh: Internet

Lý do ảnh thân mật của Hiền Hồ và đại gia U60 bị phát tán liên tục Những hình ảnh Hiền Hồ thân cận cùng vị đại gia U60 liên tục được tung ra những ngày gần đây khiến công chúng không khỏi tò mò và tự hỏi ai là người đã tiết lộ chúng và lý do phía sau là gì?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thi-ra-hien-ho-da-nuong-tua-dai-gia-u60-duoc-4-nam-457400.html