Lý do ảnh thân mật của Hiền Hồ và đại gia U60 bị phát tán liên tục

Những hình ảnh Hiền Hồ thân cận cùng vị đại gia U60 liên tục được tung ra những ngày gần đây khiến công chúng không khỏi tò mò và tự hỏi ai là người đã tiết lộ chúng và lý do phía sau là gì?
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Những ngày qua, các hình ảnh thân mật của Hiền Hồ và một doanh nhân Hồ Nhân liên tục bị "rò rỉ" trên mạng xã hội. Dù vị đại gia này lên tiếng về mối quan hệ của cả hai chỉ là "anh em họ" và "nương tựa vào nhau" nhưng qua những cử chỉ tình tứ của cặp đôi thì ai cũng cảm nhận được tình cảm thắm thiết của họ. Vì vậy công chúng không có mấy phần tin tưởng vào lời giải thích này.
Tuy nhiên, sau khi xem qua những bức ảnh được tung ra, có thể dễ dàng nhận thấy đây có thể là ảnh trong điện thoại của Hiền Hồ hoặc đại gia Hồ Nhân. Vậy ai là người đã tung loạt ảnh này lên mạng lia lịa như vậy?
Nhiều người cho rằng Hiền Hồ đã tự tay đăng các bức ảnh này lên MXH vì muốn "danh chính ngôn thuận" trở thành chính thất của đại gia Hồ Nhân. Tuy vậy, cũng có người phản bác vì như vậy không khác nào nữ ca sĩ đang tự đập nát sự nghiệp mà bấy lâu nay tốn công gầy dựng. Không những vậy, Hồ Nhân là một doanh nhân nổi tiếng, ông có thể phủi bỏ nữ ca sĩ bất cứ lúc nào trong trường hợp muốn cứu vãn danh dự của mình, lúc này Hiền Hồ sẽ "mất cả chì lẫn chài" khi sự nghiệp đi tong còn danh tiếng thì lụi tàn.
Có nhiều ý kiến khác lại khẳng định có thể các bức ảnh này được tung ra bởi chính những người bạn chơi golf chung hoặc những nhân vật từng dự tiệc thân mật với Hiền Hồ và doanh nhân Hồ Nhân,... Nhưng có thể khẳng định rằng đây là một người có mối quan hệ khá thân thiết với cặp đôi, phải được hai người trao cho một sự tin tưởng tuyệt đối đến mức không ngờ mình lại bị phản bội như vậy.
Ảnh: Internet