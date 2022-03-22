Lý do ảnh thân mật của Hiền Hồ và đại gia U60 bị phát tán liên tục

Những ngày qua, các hình ảnh thân mật của Hiền Hồ và một doanh nhân Hồ Nhân liên tục bị "rò rỉ" trên mạng xã hội. Dù vị đại gia này lên tiếng về mối quan hệ của cả hai chỉ là "anh em họ" và "nương tựa vào nhau" nhưng qua những cử chỉ tình tứ của cặp đôi thì ai cũng cảm nhận được tình cảm thắm thiết của họ. Vì vậy công chúng không có mấy phần tin tưởng vào lời giải thích này.

Hiền Hồ cùng doanh nhân Hồ Nhân vô cùng thân mật và tình cảm

Tuy nhiên, sau khi xem qua những bức ảnh được tung ra, có thể dễ dàng nhận thấy đây có thể là ảnh trong điện thoại của Hiền Hồ hoặc đại gia Hồ Nhân. Vậy ai là người đã tung loạt ảnh này lên mạng lia lịa như vậy?