Tiết lộ cát-xê 'khủng' của Hiền Hồ trước scandal tình ái với đại gia U60, bao nhiêu mà khiến ai cũng bất ngờ?

Hậu trường 22/03/2022 15:35

Mức cát-xê ở thời điểm trước khi Hiền Hồ xảy ra scandal tình ái cùng vị đại gia U60 khiến cho nhiều người phải "ngã ngửa" vì sốc, bởi lẽ con số này không hề tầm thường.

Theo VOH, một số bầu show và đơn vị tổ chức biểu diễn ở TP.HCM đã tiết lộ về tiền cát-xê phải chi trả để có được sự góp mặt của Hiền Hồ. Con số này trong 1 năm trở lại đây đã tăng lên gấp 3 lần so với thời gian trước.

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Mức cát-xê hiện nay của Hiền Hồ rơi vào khoản 250 - 350 triệu đồng cho một đêm diễn - Ảnh: Internet

Một chủ phòng trà khá có tiếng tại TP.HCM chia sẻ, thời gian 1 năm trước, để mời được Hiền Hồ diễn thì mức cát-xê sẽ là 100 triệu đồng cho một show. Tuy vậy, thời gian đây, muốn có sự góp mặt của nữ ca sĩ này trong một đêm diễn thì phải chi ra từ 12.000 – 15.000 USD (khoảng từ 274 triệu VNĐ cho đến 343 triệu VNĐ).

Một bầu show nổi tiếng khác thường hay tổ chức các đêm nhạc tại TP.HCM xác nhận rằng thông tin này hoàn toàn là thật. Người này cho hay, cát-xê cho một buổi diễn của Hiền Hồ hiện nay dao động từ 250 - 350 triệu đồng tùy vào quy mô show diễn, số bài hát và tính chất bài hát của nữ ca sĩ.

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Nữ ca sĩ tậu được xế hộp 13 tỷ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Không những vậy, nhiều đơn vị tổ chức cũng khẳng định rằng Hiền Hồ vốn rất ít khi nhận show diễn nên mời được cô rất khó. Có lẽ vì vậy mà cát-xê của nữ ca sĩ đã đạt mức "ngất ngưởng" như vậy.

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