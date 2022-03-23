Sau khi mức cát-xê khủng của Hiền Hồ được tiết lộ, nhiều cư dân mạng đã tranh cãi về độ xác thực của thông tin này.

Giữa scandal tình ái với đại gia U60, những thông tin xoay quanh sự nghiệp của Hiền Hồ và đời sống của cô đang được quan tâm hết mực. Mới đây, mức cát-xê biểu diễn của nữ ca sĩ đã được tiết lộ, theo đó, mỗi đêm diễn tại ở trung tâm TP.HCM thì Hiền Hồ được trả thù lao từ 250 - 350 triệu đồng tùy theo quy mô show và số lượng ca khúc mà cô biểu diễn.

Mức cát-xê 'khủng' của Hiền Hồ khiến nhiều người khó tin - Ảnh: Internet

Tuy vậy, thông tin này lại vấp phải tranh cãi dữ dội vì đối với một nữ ca sĩ sinh năm 1997 và sự nghiệp cũng không có nhiều nổi bật như Hiền Hồ thì thù lao cao ngất ngưởng như vậy cho một đêm diễn thật sự rất khó tin. Nhiều người còn chỉ ra rằng, độ nổi tiếng của Hiền Hồ cũng không bằng nhiều ca sĩ trẻ khác cùng thời vì vậy mức cát-xê này giống như đang báo giá "khống".

Được biết, với mức cát-xê từ 250 - 350 triệu đồng cho một đêm diễn là thuộc top đầu của làng giải trí, thậm chí nhiều ca sĩ kỳ cựu và có thâm niên cũng không thể đạt đến con số này. Bởi vậy, nhiều netizen cho rằng thông tin này là không chuẩn xác, thậm chí có comment còn mỉa mai rằng với mức thù lao này thì Hiền Hồ không chỉ để hát.

Một số bình luận về cát-xê đi diễn của Hiền Hồ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh những bình luận tỏ vẻ nghi ngờ, cũng có những người cho rằng mức cát-xê này là điều mà Hiền Hồ có thể đạt được. Theo đó, tuy không có nhiều tác phẩm âm nhạc nhưng những ca khúc ballad mà cô cho ra mắt đều trở thành "hit" và từng gây bão trong thời gian dài.

Ngoài ra, tuy không nhận nhiều show những những màn trình diễn của nữ ca sĩ đều thu hút được sự quan tâm đặc biệt của công chúng như phần trình diễn live của cô trong chương trình Sóng Xuân 2021 và Sóng Xuân 2022 đều trở nên viral. Bên cạnh đó, việc nghệ sĩ trẻ có cát-xê phải thấp hơn nghệ sĩ kỳ cựu là hoàn toàn vô lý vì nó còn tùy theo mức độ hot của ca sĩ đó và độ nổi tiếng của ca sĩ này trong thời gian được mời.

Hiền Hồ bị 'đào' lại khoảnh khắc sánh đôi cùng đại gia U60 trong đám cưới Duy Mạnh từ 2 năm trước Thời điểm hai năm trước, khi những bức ảnh về đám cưới Duy Mạnh được tung ra, nhiều netizen không biết gì còn vô tư "đẩy thuyền" cho cặp đôi Hiền Hồ và Quang Hải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tranh-cai-ve-cat-xe-khung-cua-hien-ho-nguoi-cho-rang-gia-khong-ke-tin-tuong-het-muc-457548.html